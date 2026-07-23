Fuerte temporal en Chile: hasta cuándo continuarán las lluvias y qué se debe hacer en caso de emergencia

El temporal provocó la muerte de 13 persona y el desplazamiento de miles de personas ( (Foto: REUTERS/Rodrigo Garrido)

Chile sigue atravesando el avance de un nuevo sistema frontal que impactará principalmente en la zona central del país, incluyendo la Región Metropolitana de Santiago. El fenómeno se suma a una serie de temporales que han afectado al territorio chileno durante julio y que mantienen a varias regiones bajo vigilancia meteorológica.

De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones llegarán a Santiago durante la tarde y podrían extenderse hasta la madrugada del viernes 24 de julio. Los acumulados esperados son menores a los registrados durante la semana pasada, con entre 1 y 5 milímetros según el sector de la capital.

Fuerte temporal en Chile: hasta cuándo continuarán las lluvias

La Dirección Meteorológica de Chile indicó que el sistema frontal también dejará nevadas en sectores cordilleranos y estará acompañado por vientos de intensidad moderada a fuerte en distintas regiones del centro y sur del país. En algunas zonas del sur se esperan ráfagas que podrían alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora.

Las autoridades mantienen medidas preventivas en varias localidades debido a los efectos acumulados de los temporales anteriores. Entre ellas se encuentra la suspensión de clases en toda la región de Coquimbo y en sectores de Atacama, donde persisten problemas de conectividad y riesgo de deslizamientos.

El sistema frontal forma parte de una emergencia climática que afecta a Chile desde la semana pasada. Según los reportes oficiales, las lluvias provocaron al menos 13 fallecidos, cuatro personas desaparecidas, más de 6.000 aislados y unos 3.500 damnificados, con especial impacto en las regiones de Coquimbo y el sur de Atacama.

Foto: gentileza.

Los especialistas anticipan que las lluvias previstas para Santiago serán de menor intensidad que las registradas durante los días más críticos del temporal. Sin embargo, advierten que los suelos permanecen saturados en varias zonas del país, por lo que continúan los riesgos de anegamientos, crecidas de cauces y remociones de tierra.

Además de las precipitaciones, las autoridades sanitarias mantienen alertas para prevenir enfermedades asociadas a las inundaciones y a las bajas temperaturas. También se recomendó evitar desplazamientos innecesarios, preparar suministros básicos y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Fuerte temporal en Chile: qué se debe hacer en caso de emergencia

El Gobierno chileno y canales de difusión de aquel país iniciaron la campaña de divulgación para las personas afectadas o quienes tengan seres cercanos en sectores afectados.

El número de emergencias para las personas afectadas en Chile, es: 800 600 803

Algunos de los tips destacados se relacionaban a la integridad de las personas y qué hacer en situaciones de exposición al peligro: Permanece en casa si no se trata de una emergencia.

Tener a mano agua potable, linterna, pilas y tu kit de emergencia.

Evita utilizar velas, braseros y secar ropa cerca de estufas o cocinas.

Mantente alejado de cables caídos y, si ves chispas o un cable en el suelo, informa a la compañía eléctrica.

En caso de inundación, desconecta el interruptor general del sistema eléctrico.

Al regresar a tu vivienda tras una emergencia, verifica las instalaciones antes de reconectar la electricidad.

Si debes salir, conduce con precaución y evita zonas inundadas, quebradas, riberas, pasos bajo nivel y caminos con barro o escombros.

Infórmate siempre por canales oficiales, sigue las instrucciones de evacuación y mantente atento a las alertas SAE.

Apoya a personas mayores, con discapacidad, movilidad reducida o necesidades específicas.

Mantén a tus mascotas protegidas, asegurándote de que tengan agua y alimento.

Con información de El País