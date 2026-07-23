Nico Varrone y Mattia Colnaghi llegan al GP de Hungría: los horarios del fin de semana

Este fin de semana habrá triple acción argentina en Hungría. Al igual que en los últimos 5 Grandes Premios, Franco Colapinto estará acompañado por Nico Varrone y Mattia Colnaghi, que animarán la Fórmula 2 y 3, respectivamente.

Varrone llega con sensaciones encontradas a Hungaroring. En Bélgica, el piloto de 25 años tuvo una buena clasificación terminando en la 12° posición. Lamentablemente, no pudo terminar la Sprint por una falla mecánica y culminó en el 13° lugar en la carrera del domingo.

El bonaerense está 19° en la clasificación general con 14 puntos y buscará volver a sumar luego de 5 fechas. La última vez que lo hizo fue en Montreal, gracias a un sexto puesto en la Future Race.

Por otro lado, Mattia Colnaghi tratará de mantener su buen presente en F3. El nacido en Italia pero que representa a Argentina obtuvo su mejor resultado en la categoría el fin de semana pasado en Spa-Francorchamps. El piloto de 17 años fue 6° en la Qualy, pero finalizó en la 4° posición en ambas carreras, a un paso del podio.

Colnaghi voló en Bélgica y logró su mejor desempeño hasta el momento.

Con su gran trabajo en Bélgica, llegó a 19 puntos y está 16° en la general. En la previa a este nuevo desafío, analizó las dificultades de este circuito: «Hungría tiene características muy diferentes a Spa. Va a ser muy importante la clasificación porque es un circuito más difícil para adelantar«, explicó.

Tras este fin de semana comenzará el receso de verano y recién volverán a correr ambas categorías teloneras en el Gran Premio de Monza, desde el 4 al 6 de septiembre.

Horarios de la Fórmula 2 en el GP de Hungría

Viernes 24 de julio:

Práctica libre – 6:05

Clasificación – 11:05

Sábado 25 de julio:

Carrera Sprint – 9:15

Domingo 26 de julio:

Feature Race – 6:25

Los horarios de la Fórmula 3 en el GP de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre – 4:55

Clasificación – 10:00

Sábado 25 de julio

Sprint Race – 5:05

Domingo 26 de julio