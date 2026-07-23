Nico Varrone y Mattia Colnaghi llegan al GP de Hungría: los horarios del fin de semana
En la última carrera previa al receso de verano, los argentinos buscarán ser protagonistas en las categorías teloneras de la Fórmula 1. Mirá acá el cronograma completo.
Este fin de semana habrá triple acción argentina en Hungría. Al igual que en los últimos 5 Grandes Premios, Franco Colapinto estará acompañado por Nico Varrone y Mattia Colnaghi, que animarán la Fórmula 2 y 3, respectivamente.
Varrone llega con sensaciones encontradas a Hungaroring. En Bélgica, el piloto de 25 años tuvo una buena clasificación terminando en la 12° posición. Lamentablemente, no pudo terminar la Sprint por una falla mecánica y culminó en el 13° lugar en la carrera del domingo.
El bonaerense está 19° en la clasificación general con 14 puntos y buscará volver a sumar luego de 5 fechas. La última vez que lo hizo fue en Montreal, gracias a un sexto puesto en la Future Race.
Por otro lado, Mattia Colnaghi tratará de mantener su buen presente en F3. El nacido en Italia pero que representa a Argentina obtuvo su mejor resultado en la categoría el fin de semana pasado en Spa-Francorchamps. El piloto de 17 años fue 6° en la Qualy, pero finalizó en la 4° posición en ambas carreras, a un paso del podio.
Con su gran trabajo en Bélgica, llegó a 19 puntos y está 16° en la general. En la previa a este nuevo desafío, analizó las dificultades de este circuito: «Hungría tiene características muy diferentes a Spa. Va a ser muy importante la clasificación porque es un circuito más difícil para adelantar«, explicó.
Tras este fin de semana comenzará el receso de verano y recién volverán a correr ambas categorías teloneras en el Gran Premio de Monza, desde el 4 al 6 de septiembre.
Horarios de la Fórmula 2 en el GP de Hungría
Viernes 24 de julio:
- Práctica libre – 6:05
- Clasificación – 11:05
Sábado 25 de julio:
- Carrera Sprint – 9:15
Domingo 26 de julio:
- Feature Race – 6:25
Los horarios de la Fórmula 3 en el GP de Hungría
Viernes 24 de julio
- Práctica libre – 4:55
- Clasificación – 10:00
Sábado 25 de julio
- Sprint Race – 5:05
Domingo 26 de julio
- Feature Race: 3:40
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