Franco Colapinto le puso pimienta a la previa de Argentina-Inglaterra

El argentino en modo mundial. No le consultaron, pero el pilarense no dudó en citar a la Selección Argentina en el festival de Good Wood.

Siguiendo la corriente mundialista y a tono con el costado futbolero que lo caracterizó desde el comienzo de la Copa del Mundo, el argentino Franco Colapinto habló en la previa del duelo entre la albiceleste e Inglaterra del próximo miércoles.

Luego de acelerar el Lotus E20 en el festival de Good Wood, el pilarense fue entrevistado y desvió el tema de conversación hacia el fútbol y la participación de la Selección Argentina en el presente certamen mundial.

En medio de la charla sobre las rivalidades históricas más recordadas de la Fórmula 1, Franco lanzó una de sus típicas respuestas e hizo estallar a los presentes.

“Mi rivalidad favorita es Inglaterra el miércoles. Estoy rodeado de ingleses, solo le tengo miedo a Bellingham», expresó el argentino, que inmediatamente recibió risas y festejos de los fanáticos.

“Mi rival favorito es Inglaterra, estaba rezando que pasaran de fase”

“Vamos Argentina y vamos Messi” 🇦🇷😎



Colapinto ya palpita el duelo de semifinales entre Argentina e Inglaterra



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Luego, el pilarense le puso pimienta al choque del miércoles, por un lugar en la final de la Copa del Mundo. «Estaba rezando que pasara Inglaterra para poder derrotarlos”, deseó el piloto de Alpine, equipo francés pero con base en Inglaterra.

La entrevistadora le preguntó si pensaba que Argentina lograría consagrarse nuevamente en el Mundial, a lo que Franco respondió en inglés: “No, simplemente…”. Y la siguió con una ‘argentineada’: “Hay que anular mufa”.

Previo a ese encuentro con la entrevistadora y el público, Colapinto, como todos los entrevistados, dejó su firma en un mural. Una estampa gigante, que destacó entre las demás, y con su toque especial. “Vamos Argentina y Messi Dios. Vamos Alpine. 43”.

“Todos escribieron chiquito y yo, la pared entera, vamos Messi, vamos Argentina”, expresó entre risas el argentino, con su habitual toque de espontaneidad y diversión.