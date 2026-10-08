«Todo es posible»: Franco Colapinto llega muy confiado al GP de Singapur

Franco Colapinto sabe que necesita recuperarse en el Gran Premio de Singapur y en la previa se muestra muy confiado. Después de dos carreras sin puntos, en Bakú y Sepang, para el piloto argentino es primordial sumar. Lo necesita él y también Alpine.

El piloto de 23 años atravesó por circunstancias particulares y esta vez no hubo falta de competitividad en el A526 de Alpine. Por eso, se mostró confiado en que la escudería pueda recuperar la buena senda este fin de semana, en la pista de Marina Bay.

El argentino, de recorrida en el predio de Marina Bay. (AP)

La palabra de Colapinto en la conferencia oficial

«Creo que últimamente hemos tenido un auto muy bueno, así que no es un problema de competitividad del auto«, arrancó Franco. Y siguió: «En la última carrera tuvimos la penalización por la unidad de potencia, así que largamos desde el fondo de la parrilla por eso. Pero el ritmo fue muy fuerte durante todo el fin de semana y fuimos rápidos tanto con poca como con mucha carga de combustible».

Durante la rueda de prensa oficial de la Fórmula 1, Colapinto explicó que «Singapur es otra oportunidad para intentar sumar puntos. Es importante que estemos por delante de los Racing Bulls. Necesitamos sumar más puntos que ellos, así que estamos trabajando duro para que eso suceda».

El argentino afrontará una fecha clave, después de dos carreras sin puntos. (AP)

Alpine estaba 9 puntos detrás de Racing Bulls antes de iniciar el actual triplete de carreras, pero ahora se encuentra a 22 unidades de la escudería de Faenza en la batalla por la quinta posición en el campeonato de constructores.

«Creo que todo es posible»

Confiado, Colapinto soltó: «Creo que todo es posible. Viendo este año, con la cantidad de cosas que están sucediendo en las carreras y cómo puede cambiar la situación de un fin de semana a otro en términos de los puntos que suma un equipo, nada está terminado hasta que se termina. Hasta la última carrera vamos a seguir luchando por eso».

«Y creo que definitivamente tenemos la velocidad para conseguirlo. Así que vamos a intentarlo. Por supuesto, ahora son muchos puntos, pero mientras no esté todo terminado, vamos a seguir luchando por eso«, agregó.

Esta chara es en castellano. Otro buen momento de Franco y Alonso, durante la rueda de prensa. (AP)

Alpine arrancó muy bien la temporada, pero luego tuvo un bajón de rendimiento ante el avance de Racing Bulls y de Audi. El equipo recuperó terreno con la mejora que estrenó al volver de las vacaciones de verano, lo que da confianza a Colapinto en las posibilidades para Singapur y las siguientes carreras.

«Hemos demostrado ser mucho más fuertes en trazados que en el pasado no se adaptaban demasiado bien a nuestro auto. Así que dimos algunos buenos pasos después de esta actualización en Zandvoort y Monza. Desde entonces parece que somos mucho más fuertes, así que espero que podamos ser un poco más competitivos en todo tipo de circuitos».

Colapinto tiene sus hinchada en Singapur. (AP)

Alpine se mostró especialmente competitivo en circuitos urbanos como el de este fin de semana en Marina Bay, y Colapinto advierte que la práctica libre permitirá ver el nivel del equipo este fin de semana en el marco del formato sprint de Singapur.

«Creo que en este tipo de circuitos en el pasado nunca fuimos realmente competitivos. Ahora nos vemos más fuertes. En circuitos como Madrid o Malasia no teníamos demasiada confianza y demostramos que tenemos mucho ritmo. Creo que deberíamos ver dónde estamos en la FP1, pero definitivamente no deberíamos estar en una mala posición y espero que podamos luchar por sumar buenos puntos», finalizó.