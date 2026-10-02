Briatore volvió a hablar del choque de Colapinto y sorprendió con un insólito show en conferencia

Flavio Briatore volvió a quedar en el centro de la escena en la Fórmula 1. El jefe de Alpine fue consultado por el choque que Franco Colapinto protagonizó con su compañero Pierre Gasly en Bakú y aseguró que, aunque hubo enojo dentro del equipo, el episodio ya quedó atrás. Pero no fue lo único que llamó la atención: el italiano llegó a la conferencia de prensa con un papel doblado que despertó la curiosidad de los periodistas.

«Estaba muy decepcionado con lo que pasó en Bakú, pero es otra carrera. Tenemos que olvidarlo. Tenemos que mirar siempre hacia el futuro, y el pasado es pasado», sostuvo Briatore. El dirigente también reconoció que el argentino quedó molesto por su propio error: «Estaba molesto, sí, como creo que todos en el equipo, incluido Franco, por el error que cometió. Pero esto es pasado. Tenemos que seguir adelante y pensar en el futuro».

El dirigente, además, dejó en claro que cualquier medida vinculada al incidente se resolvió internamente. «Lo que hagamos es interno del equipo», respondió cuando le preguntaron si había hablado con los pilotos y si podía haber consecuencias por situaciones similares. El italiano prefirió rápidamente cambiar el foco hacia la actividad del fin de semana y la pelea de Alpine por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

En ese contexto, el jefe de la escudería también cuestionó el diferente criterio aplicado tras incidentes ocurridos en Bakú. «Merecemos ser penalizados. No entiendo por qué Racing Bulls no fue penalizado, porque Lindblad le hizo exactamente lo mismo a Lawson. ¿Por qué nos penalizan a nosotros y a Lindblad no?», planteó Briatore, en referencia al toque entre los pilotos de Racing Bulls.

El papel que generó expectativa y terminó en blanco

Más allá de sus declaraciones, Briatore protagonizó una particular escena antes de comenzar la rueda de prensa. Llegó con una hoja doblada en la mano, la dejó a un costado y no hizo ninguna referencia a su contenido. El antecedente de una conferencia anterior, en la que había utilizado un papel para respaldar sus acusaciones contra McLaren, hizo que los periodistas esperaran alguna nueva revelación.

Briatore:



– brings in piece of paper

– everyone waits in suspense

– press conference ends

– leaves paper behind



…blank 😅 pic.twitter.com/j55dyVrqK3 — The Race (@wearetherace) October 2, 2026

Sin embargo, el italiano terminó la conferencia, dejó la hoja sobre el lugar y se retiró sin utilizarla. La incógnita se resolvió poco después cuando circularon imágenes del papel: estaba completamente en blanco. El periodista Jon Noble mostró la situación en redes sociales y el medio especializado The Race también se hizo eco de la particular maniobra de Briatore, que volvió a captar la atención sin necesidad de mostrar una sola palabra.