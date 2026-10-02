Dura sanción para Colapinto: recibió una nueva penalización por un cambio de motor

El viernes de Franco Colapinto en Malasia estuvo protagonizado por la decisión de Alpine. La escudería francesa instaló un nuevo motor de combustión interna en el monoplaza del argentino, lo cual derivó en una nueva sanción de 10 posiciones.

Este castigo se debe a que en una temporada de Fórmula 1 se permite un máximo de cuatro unidades y con este cambio, el argentino llegó al quinto lo que implica un recargo automático. Se trata de una medida estratégica de Alpine, ya que al tener que cumplir una sanción de 5 puestos por el choque en Bakú, el equipo consideró que era el momento justo para realizar esta modificación.

Lógicamente, las sanciones se acumulan y deberá cumplir un castigo de 15 puestos. De igual forma, podrá realizar la clasificación, pero a su posición final en la Qualy se le sumará estas posiciones.

Colapinto finalizó en la 19° y 22° posición en la primera y segunda práctica libre, respectivamente.

Tras la segunda práctica, Colapinto habló con la prensa y dio sus sensaciones del día: «El ritmo se vio relativamente competitivo y comparable al de los demás. Con las sanciones en la parrilla de salida de Bakú, y también al cambiar algunos componentes de la unidad de potencia aquí, sabemos que tendremos que sobrepasar autos e intentar abrirnos paso entre el pelotón el domingo«.

Además, explicó cuál será el objetivo: «La idea es tener un poquito de mejor ritmo que los demás. Si lo podemos maximizar más que el resto, seguro vamos a ir para adelante. El sábado está un poquito perdido con la penalización, así que intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera».

También compartió su alegría por correr en Sepang por primera vez y reveló las claves de la carrera: «Fue agradable venir a una pista nueva, que es muy divertida de manejar, incluso con mucho combustible. Será un reto para todos por el desgaste de los neumáticos, el calor y la rugosidad del asfalto. Es fácil que los neumáticos se sobrecalienten, lo que debería hacer que la carrera sea interesante con posibles opciones estratégicas diferentes».

Steve Nielsen, jefe deportivo de Alpine, explicó por qué se tomó esta decisión: «Sabíamos desde hacía un tiempo que teníamos que cumplir la penalización en algún momento, así que, por supuesto, hay que ser estratégicos al respecto, y la penalización que lamentablemente recibió Franco en Bakú se suma a eso».

A pesar de que es casi seguro que largará desde el último lugar en el Gran Premio de Bahréin, se trata de una gran actualización para el auto de Franco, ya que tendrá una nueva unidad de potencia para el cierre de la temporada en las últimas ocho carreras del año.