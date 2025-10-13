Franco Colapinto se prepara para la gira americana de la F1 con Alpine: el antecedente positivo en Austin

Franco Colapinto quiere sumar sus primeros puntos con Alpine en el GP de Estados Unidos.

Franco Colapinto se prepara para la gira por América de la Fórmula 1 con el objetivo de cerrar el año con la confirmación oficial de su continuidad en Alpine para 2026. La escudería francesa atraviesa un proceso de reconstrucción tras una temporada difícil y apuesta a un cambio de rumbo con los nuevos motores que le proveerá Mercedes y las modificaciones reglamentarias que entrarán en vigencia el próximo año.

El piloto argentino, de gran rendimiento a lo largo del campeonato a pesar de la falta de potencia de su monoplaza, logró equiparar e incluso superar en varias oportunidades a su compañero Pierre Gasly, quien ya renovó contrato con el equipo hasta 2028.

Con Paul Aron como único competidor interno por el asiento, no existen motivos para pensar que Colapinto no continuará en Alpine. Sin embargo, el equipo con sede en Enstone se toma su tiempo antes de oficializar la decisión.

El antecedente de Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

Mientras tanto, el argentino ya se prepara para afrontar el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará el próximo domingo en el Circuito de las Américas, en Austin. La actividad comenzará el viernes con las dos prácticas libres.

Ese trazado guarda un recuerdo especial para Colapinto. Es que el 20 de octubre de 2024 firmó allí una actuación brillante con Williams porque finalizó décimo tras largar desde la posición 15 y además, sumó un punto valioso.

Su desempeño fue tan destacado que en la vuelta 23 protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana al superar al bicampeón mundial Fernando Alonso con una maniobra impecable.

¡EXCELENTE FRANCO COLAPINTO PARA PASAR A ALONSO, UN CAMPEÓN DEL MUNDO!



📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/lMz804vU5L — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2024

La parada en boxes llegó en el giro 40, antes de un intenso cruce con Kevin Magnussen que lo mantuvo adelante. Mientras Norris y Verstappen luchaban por el podio, Colapinto llegó a marcar el récord de vuelta en Austin, aunque ese registro finalmente quedó en manos de Esteban Ocon, entonces piloto de Alpine.

El argentino se tomó con humor haber perdido ese punto extra por la vuelta rápida: “Lástima el punto que me sacó, ¿para qué paran en el final? ¿Para qué gastan caucho? Hay que cuidar el planeta”, bromeó en aquel momento.

"¿PARA QUÉ ENTRA A BOXES? QUE CUIDEN EL PLANETA" la divertida respuesta de Colapinto analizando su vuelta rápida, amargada por el francés Esteban Ocon.



📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/hqqbbSiVJB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2024

Un año después, Colapinto regresa a Austin con otro presente y una expectativa mucho mayor. La gira americana lo encuentra consolidado en la Fórmula 1 y muy cerca de asegurarse su futuro en Alpine, el equipo que confía en él para iniciar una nueva etapa.