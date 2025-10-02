Franco Colapinto antes del GP de Singapur de la F1: “Será difícil, pero hay que maximizar las oportunidades”

En la previa del Gran Premio de Singapur, la fecha 18 del campeonato de la Fórmula 1, Franco Colapinto reconoció las dificultades de su equipo, Alpine. Sin embargo, el piloto argentino se muestra esperanzado en que la lluvia y el clima cambiante en el circuito de Marina Bay sean la clave para obtener un buen resultado.

El GP de Singapur será un gran desafío para Franco Colapinto, que este fin de semana buscará sumar sus primeros puntos de la temporada con Alpine en la Fórmula 1.

El argentino, que tiene como mejor resultado del año el undécimo puesto en Zandvoort deberá mantener una buena performance en el duro trazado urbano de Marina Bay, un lugar que se caracteriza por las complicadas condiciones climáticas que incluyen calor extremo, humedad y pronóstico de tormentas

El piloto de Pilar, que el año pasado sorprendió con una gran maniobra en la largada cuando aún corría para Williams, no ocultó la crudeza de la situación de Alpine, que hoy se ubica como el peor equipo de la parrilla.

En la antesala del GP de Singapur, Franco Colapinto habló sobre la posibilidad de correr bajo el agua. «¿La lluvia, un aliado? Se tiene que caer el mundo. Será un finde difícil. El año pasado no fue fácil para el equipo porque es un auto muy duro y hay muchos baches. En Bakú los sentimos, pero acá es cuatro veces más».

A pesar del panorama poco alentador, el argentino remarcó la necesidad de estar atentos a las oportunidades. «Hay que estar ahí y maximizar los momentos en los que el clima cambie. Es complicado, no estamos en un buen momento, el auto es difícil de manejar y lento, pero estamos tratando de mejorar».

Singapur es considerada la competencia más exigente del calendario por el desgaste físico y mental que genera. «Es una carrera dura en cuanto a lo físico, pero la parte mental es más difícil. El año pasado perdí cuatro kilos y medio de líquido. Hay que mantener el foco, es complicado: de noche, con calor, entre las paredes».

Colapinto valoró su crecimiento en Alpine

Aunque los resultados no acompañan, Colapinto destacó su evolución en los últimos meses. «Me siento más cómodo con el auto, falta, pero estoy encontrando el camino por dónde ir con el set up. No estamos donde queremos estar, al auto le falta mucha performance. Pero lo importante es que yo siga creciendo y mejorando paso a paso, entendiendo mejor el auto y trabajando con el equipo”.

El domingo en el circuito de Marina Bay, el argentino intentará repetir o mejorar lo hecho en 2024, cuando terminó 11° en el mismo escenario, y lograr su ansiado primer punto en la máxima categoría.



