El argentino no tuvo una buena sesión, aunque se vio perjudicado por los constantes accidentes en pista. El pilarense logró superar su registro de la P1, pero logró la misma posición. Los detalles.

Franco Colapinto mejoró su tiempo, pero no pudo salir del 19° en una práctica libre llena de accidentes

Este fin de semana se está desarrollando el GP de Singapur de la Fórmula 1. El circuito urbano de Marina Bay es uno de los más difíciles de la temporada, por el intenso calor que se registra en el país asiático. Durante este viernes se desarrollaron las Prácticas libres 1 y 2.

Luego de una regular P1, Franco Colapinto mejoró su tiempo en la P2 pero no logró superar el 19°. Con un tiempo de 1:33.139, se ubicó a 0.681 de Pierre Gasly, su compañero de equipo que obtuvo el puesto 16°.

El argentino volvió a tener algunas dificultades con su auto, pero también se vio perjudicado por los constantes accidentes que ocurrieron durante la P2. Al intentar realizar su mejor tiempo, debió levantar en algunas ocasiones por las apariciones de banderas rojas.

Oscar Piastri, el líder de la temporada, obtuvo el mejor tiempo en la P2. Isack Hadjar y Max Verstappen completaron el podio en el segundo entrenamiento del día.

P2 accidentada en Singapur: Russell y Lawson abandonaron

Tras unos 20 minutos de sesión, se produjo el primer impacto de la jornada en Singapur. Cuando la P2 se llevaba a cabo con normalidad, el británico George Russell chocó contra un muro y debió abandonar la sesión. El piloto de Mercedes bloqueó en la curva 16 y se dio un golpazo.

El monoplaza quedó visiblemente dañado. A pesar de esto, Russell llevó el auto hasta boxes, pero frenó la práctica ya que se debían limpiar los restos que quedaron en la pista.

Al regresar a la pista, tan solo unos minutos después, volvió a tener protagonismo la bandera roja. El neozelandés Liam Lawson se estrelló con uno de los muros tras salir de la curva 17, rompió sus neumáticos y se quedó varado en la recta principal. Por los daños, el piloto de Racing Bull también debió abandonar la P2.

Cuanto parecía volver todo a la normalidad, ocurrió el incidente más insólito del día. Cuando se proponía regresar a la pista, Charles Leclerc chocó con Lando Norris. Al salir de boxes, el piloto de Ferrari no vio al británico y los monoplazas se estrellaron. A causa del golpe, al auto de McLaren le debieron cambiar la trompa.

Vale destacar que, según el reglamento de la F1, si hay un accidente o bandera roja en las prácticas libres, el cronometro no se frena y continúa funcionando con normalidad.

La agenda de Franco Colapinto para el sábado

Tras las dos prácticas libres de este viernes, Franco Colapinto regresará a la acción este sábado. Durante la jornada, deberá afrontar la P3 y la Clasificación, que determinará su posición en la largada de la carrera del domingo.

La agenda de este sábado en la Fórmula 1:

Práctica Libre 3 – 6:30