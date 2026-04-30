Franco Colapinto criticó a Bearman tras el accidente en Japón: «No estoy contento con sus comentarios»

Colapinto regresa a la actividad este viernes en el GP de Miami.

Ya pasó más de un mes del Gran Premio de Japón y todavía sigue latente la polémica por el fuerte choque de Ollie Bearman, que tuvo también como gran protagonista a Franco Colapinto.

Transcurridas 22 vueltas en Suzuka, el piloto de Haas iba detrás del argentino cuando se acercó con una gran diferencia de velocidad (50 km/h) que lo obligó a ir al césped y chocar frente al muro. Afortunadamente, no sufrió lesiones.

Tras el suceso, los comisarios de pista determinaron que no hubo ninguna responsabilidad de Colapinto. Incluso, Ayao Komatsu, jefe de Haas, lo eximió de culpa. Pero Bearman pensó diferente y responsabilizó al pilarense, describiendo la situación como «inaceptable«.

Este jueves, Franco fue consultado sobre el tema y dejó clara su postura: «Lo más importante es que él está bien. Solo voy a decir que después de la carrera le envié un mensaje de inmediato. Nunca respondió, así que él no habló conmigo. Yo sí hablé con él».

También señaló la importancia de la salud del inglés: «Lo que más me deja tranquilo es que está bien y que no pasó nada grave. Por supuesto, es un daño importante para su equipo, pero es parte de las carreras».

Luego, argumentó que él no tenía la mejor perspectiva de la situación: «El piloto que viene detrás tiene toda la información sobre la velocidad a la que va y sabe lo que está intentando hacer. El piloto de adelante está mucho más ‘a ciegas’».

Así quedó el auto de Bearman tras el impacto.

Pero también fue autocrítico: «Ambos tenemos responsabilidad en esto. Pero en ningún momento me moví de manera agresiva en esa situación o en esa curva como para provocar el incidente o hacer que él se despistara».

Para cerrar, aclaró que no le gustó lo que dijo el británico pero espera que se solucione: «No estoy contento con sus comentarios, pero ojalá podamos resolverlo pronto«.

La novela todavía no termina y veremos si hay alguna respuesta de Bearman. Por otro lado, Franco Colapinto ya pasó la página y se enfoca en el Gran Premio de Miami, en el regreso de la Fórmula 1 tras 35 días de parate.

Los horarios del Gran Premio de Miami

Viernes 1° de mayo

Prácticas libres 1 – 13:00

Clasificación Sprint – 17.30

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint (19 vueltas) – 13:00

Clasificación – 17:00

Domingo 3 de mayo:

Carrera (57 vueltas) – 17:00

*Todos los horarios corresponden a Argentina.