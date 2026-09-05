Franco Colapinto terminó 10° en la última práctica libre del Gran Premio de Italia

Franco Colapinto tuvo un buen inicio de sábado y terminó 10° en la última práctica del Gran Premio de Monza. El mejor tiempo del FP3 lo consiguió George Russell (Mercedes) con un 1m22s219, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

El argentino tuvo un gran inicio de sesión con neumáticos medios. En unos muy buenos primeros giros, se posicionó en lo más alto de la clasificación con un tiempo de 1:23.766, pero luego fue superado por George Russell y Kimi Antonelli.

Colapinto mejoró su rendimiento considerablemente gracias a las actualizaciones con respecto a Países Bajos.

A falta de 20 minutos para el cierre del entrenamiento, los Alpine ingresaron a boxes para realizar algunos cambios en la configuración y salieron a pista con gomas blandas. En uno de sus últimos intentos, Colapinto consiguió su mejor marca, con un 1:23.101. En total, completó 23 giros y quedó a solo dos décimas de su compañero Pierre Gasly, que terminó 9° con 1.22.898.

También fue una gran práctica para el francés, que le compitió de igual a igual a los pilotos de primer nivel. Estas actuaciones de los Alpine demuestran una mejora en el rendimiento con respecto a las últimas fechas e ilusionan para estar dentro del top 10.

FRANCO, A 5 MILÉSIMAS DE GASLY: Colapinto finalizó décimo en la última práctica libre del #ItalianGP.



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Colapinto volverá a la pista a las 11:00 (hora Argentina), cuando realice la clasificación, que determinará los puestos de salida para la carrera del domingo (10:00 hs). Con las actualizaciones, el objetivo del argentino será meterse en Q3, la última etapa de la Qualy, donde solo pudo clasificar en dos ocasiones en este 2026.