Franco Colapinto vuelve a pista en la segunda práctica del GP de México: horario y dónde verlo

Franco Colapinto volverá a subirse a su Alpine este viernes en la segunda práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1. Después de cederle su lugar al italiano Gabriele Mini en el primer entrenamiento, el argentino tendrá su primera oportunidad de salir a pista durante el fin de semana en el circuito Hermanos Rodríguez.

La FP1 estuvo marcada por la presencia de 10 pilotos jóvenes que ocuparon los lugares de los titulares, en una de las sesiones destinadas a cumplir con el programa de pruebas para rookies. Charles Leclerc fue el más rápido, con un tiempo de 1:18.128, seguido por Kimi Antonelli (1:18.787) y Fred Vesti (1:18.861), quien manejó el Mercedes de George Russell.

En Alpine, Mini completó 20 vueltas y terminó 14°, con un registro de 1:19.946. Pierre Gasly fue sexto con un tiempo de 1:19.210, 736 milésimas más rápido que el italiano.

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La segunda práctica libre comenzará este viernes a las 19 (hora argentina). Será la primera sesión del fin de semana con Colapinto al volante del A526 y servirá como preparación para el resto de la actividad en México.

El cronograma continuará el sábado con la tercera práctica libre, desde las 14.30, y la clasificación, prevista para las 18. La carrera será el domingo 1 de noviembre, a partir de las 17, y se disputará a 71 vueltas.

La transmisión en Argentina estará a cargo de Fox Sports y Disney+.

Cronograma del GP de México

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 2: 19:00

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14:30

Clasificación: 18:00

Domingo 1 de noviembre

Carrera (71 vueltas): 17:00

TV: Fox Sports, Disney+.