Con la vuelta de Facundo Isa, Los Pumas anunciaron su plantel para la gira europea de noviembre
Felipe Contepomi confirmó la lista de 33 jugadores para afrontar los compromisos del Nations Championship ante Irlanda, Italia y Francia, con el gran regreso del tercera línea santiagueño como principal novedad. Los detalles.
Con la sorpresa del regreso de Facundo Isa, Los Pumas dieron a conocer el plantel para afrontar los tres partidos por el Nations Championship en noviembre en Europa. Luego de finalizar el camp en Londres, Felipe Contepomi anunció una lista de 33 jugadores para visitar a Irlanda (6/11), Italia (14/11) y Francia (21/11), además de presentarse en Londres para disputar el Fin de Semana de Finales con rival a confirmar.
El retorno de Facundo Isa, quien semanas atrás hizo público en una entrevista su deseo de volver al seleccionado, sumado a la lesión de Santiago Grondona, le abrió las puertas al tercera línea formado en Santiago Lawn Tennis.
¡Listos para el Nations Championship! ¡Nuestro plantel! 🇦🇷 🖥️ https://t.co/MZwcyqk4TW https://t.co/aGG48qzzFF— Los Pumas (@lospumas) October 30, 2026
El octavo, después del Mundial de Francia 2023, se tomó un tiempo de descanso del plano internacional en 2024; regresó en 2025, pero no estuvo al nivel esperado.
“Es un golpe duro, es frustrante, pero no me lo tomo a mal. Es normal: no jugué en 2024 después del Mundial, hice una pausa por razones personales, no estaba bien mentalmente. Cuando estás con Los Pumas, tenés que estar al mil por ciento”, reconoció Isa.
Entre las bajas de peso para esta gira se destacan las ausencias de Santiago Carreras y Thomas Gallo, ambos lesionados en la previa del camp en Londres. Desde el cuerpo técnico aclararon que la lista podrá sufrir modificaciones semana a semana.
Felipe Contepomi, head coach del seleccionado nacional, se refirió al trabajo realizado en Inglaterra: «Fueron tres días muy buenos, siempre es positivo poder reencontrarse con el grupo. Nos sirvieron para empezar a preparar el primer partido ante Irlanda y para hacer una revisión de lo que venimos trabajando en este último tiempo».
A su vez, analizó el exigente cierre de temporada: «Este cierre del Nations Championship trae un desafío enorme que estamos esperando con muchas ganas, porque es la oportunidad de jugar ante rivales de primer nivel como Irlanda, Italia y Francia. Es una gran oportunidad para seguir creciendo y para cerrar el año de la mejor manera».
El plantel de Los Pumas
Forwards: Efraín Elías, Juan Martín González, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Rodrigo Martínez, Pablo Matera, Julián Montoya, Francisco Moreno, Joaquín Moro, Leonel Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Juan Martín Scelzo, Joel Sclavi, Mayco Vivas y Boris Wenger.
Backs: Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Soler.
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