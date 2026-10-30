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Pan de almendras con arándanos: una receta fácil, nutritiva y sin harinas tradicionales

Una receta sencilla, que no requiere amasado ni largos tiempos de preparación

Redacción

Por Redacción

El pan de almendras con arándanos es una alternativa casera para acompañar desayunos y meriendas. Foto ilustrativa.

El pan de almendras con arándanos es una alternativa casera para acompañar desayunos y meriendas. Foto ilustrativa.

Este pan de almendras con arándanos es una alternativa diferente para sumar a los desayunos y meriendas. Su textura húmeda, el sabor suave de los frutos secos y el toque ligeramente ácido de los arándanos lo convierten en una preparación ideal para quienes buscan opciones caseras y nutritivas.

Además, es una receta sencilla, que no requiere amasado ni largos tiempos de preparación. Se puede acompañar con queso crema, yogur o disfrutar solo, recién salido del horno.

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de almendras.
  • 3 huevos.
  • ½ taza de arándanos frescos o congelados.
  • ¼ taza de leche (puede ser vegetal).
  • 2 cucharadas de miel o endulzante a gusto.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Ralladura de medio limón.
  • Una pizca de sal.

Cómo preparar el pan de almendras con arándanos

  1. Precalentar el horno a 180 °C y preparar una budinera con papel manteca o un poco de aceite.
  2. En un recipiente, batir los huevos junto con la leche, la miel y la esencia de vainilla.
  3. Incorporar la harina de almendras, el polvo para hornear, la sal y la ralladura de limón. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
  4. Agregar los arándanos con movimientos suaves para distribuirlos sin romperlos demasiado.
  5. Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno durante 35 a 45 minutos, hasta que esté dorado y al insertar un palillo salga limpio.
  6. Dejar enfriar antes de desmoldar y cortar en rodajas.

Una opción para desayunos y meriendas

La harina de almendras aporta grasas saludables, fibra y proteínas, mientras que los arándanos suman fibra y compuestos antioxidantes. La combinación permite obtener un pan diferente, sin harina de trigo y con ingredientes fáciles de conseguir.

Un consejo: si se utilizan arándanos congelados, no hace falta descongelarlos previamente. También se pueden reservar algunos para colocar sobre la superficie antes de llevar el pan al horno.


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Este pan de almendras con arándanos es una alternativa diferente para sumar a los desayunos y meriendas. Su textura húmeda, el sabor suave de los frutos secos y el toque ligeramente ácido de los arándanos lo convierten en una preparación ideal para quienes buscan opciones caseras y nutritivas.

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