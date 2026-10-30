Pan de almendras con arándanos: una receta fácil, nutritiva y sin harinas tradicionales
Una receta sencilla, que no requiere amasado ni largos tiempos de preparación
Este pan de almendras con arándanos es una alternativa diferente para sumar a los desayunos y meriendas. Su textura húmeda, el sabor suave de los frutos secos y el toque ligeramente ácido de los arándanos lo convierten en una preparación ideal para quienes buscan opciones caseras y nutritivas.
Además, es una receta sencilla, que no requiere amasado ni largos tiempos de preparación. Se puede acompañar con queso crema, yogur o disfrutar solo, recién salido del horno.
Ingredientes
- 2 tazas de harina de almendras.
- 3 huevos.
- ½ taza de arándanos frescos o congelados.
- ¼ taza de leche (puede ser vegetal).
- 2 cucharadas de miel o endulzante a gusto.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Ralladura de medio limón.
- Una pizca de sal.
Cómo preparar el pan de almendras con arándanos
- Precalentar el horno a 180 °C y preparar una budinera con papel manteca o un poco de aceite.
- En un recipiente, batir los huevos junto con la leche, la miel y la esencia de vainilla.
- Incorporar la harina de almendras, el polvo para hornear, la sal y la ralladura de limón. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Agregar los arándanos con movimientos suaves para distribuirlos sin romperlos demasiado.
- Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno durante 35 a 45 minutos, hasta que esté dorado y al insertar un palillo salga limpio.
- Dejar enfriar antes de desmoldar y cortar en rodajas.
Una opción para desayunos y meriendas
La harina de almendras aporta grasas saludables, fibra y proteínas, mientras que los arándanos suman fibra y compuestos antioxidantes. La combinación permite obtener un pan diferente, sin harina de trigo y con ingredientes fáciles de conseguir.
Un consejo: si se utilizan arándanos congelados, no hace falta descongelarlos previamente. También se pueden reservar algunos para colocar sobre la superficie antes de llevar el pan al horno.
Comentarios