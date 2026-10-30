Pan de almendras con arándanos: una receta fácil, nutritiva y sin harinas tradicionales

El pan de almendras con arándanos es una alternativa casera para acompañar desayunos y meriendas. Foto ilustrativa.

Este pan de almendras con arándanos es una alternativa diferente para sumar a los desayunos y meriendas. Su textura húmeda, el sabor suave de los frutos secos y el toque ligeramente ácido de los arándanos lo convierten en una preparación ideal para quienes buscan opciones caseras y nutritivas.

Además, es una receta sencilla, que no requiere amasado ni largos tiempos de preparación. Se puede acompañar con queso crema, yogur o disfrutar solo, recién salido del horno.

Ingredientes

2 tazas de harina de almendras.

3 huevos.

½ taza de arándanos frescos o congelados.

¼ taza de leche (puede ser vegetal).

2 cucharadas de miel o endulzante a gusto.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de medio limón.

Una pizca de sal.

Cómo preparar el pan de almendras con arándanos

Precalentar el horno a 180 °C y preparar una budinera con papel manteca o un poco de aceite. En un recipiente, batir los huevos junto con la leche, la miel y la esencia de vainilla. Incorporar la harina de almendras, el polvo para hornear, la sal y la ralladura de limón. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea. Agregar los arándanos con movimientos suaves para distribuirlos sin romperlos demasiado. Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno durante 35 a 45 minutos, hasta que esté dorado y al insertar un palillo salga limpio. Dejar enfriar antes de desmoldar y cortar en rodajas.

Una opción para desayunos y meriendas

La harina de almendras aporta grasas saludables, fibra y proteínas, mientras que los arándanos suman fibra y compuestos antioxidantes. La combinación permite obtener un pan diferente, sin harina de trigo y con ingredientes fáciles de conseguir.

Un consejo: si se utilizan arándanos congelados, no hace falta descongelarlos previamente. También se pueden reservar algunos para colocar sobre la superficie antes de llevar el pan al horno.