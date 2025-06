Franco Colapinto y una inesperada anécdota con Lewis Hamilton en un vuelo privado: «Es mi ídolo»

Mientras se prepara para su quinta presentación en la Fórmula 1, Franco Colapinto reveló una inédita anécdota con Lewis Hamilton. El piloto argentino compartió un vuelo privado con el británico luego del Gran Premio de Barcelona y reveló detalles imperdibles.

«Fue el mejor vuelo que tuve en mi vida», comenzó el oriundo de Pilar en una entrevista con Espn. «Muy buena onda, fue un vuelo único. Fue después de Barcelona. Hablamos todo el vuelo. Tenía su cama preparada atrás. Dijo que, cuando despega, se va a dormir. No durmió en todo el vuelo, lo habrá disfrutado», agregó.

En ese sentido, confesó cómo surgió la chance de viajar juntos en ese avión privado. «Había preguntado en el grupo si había algún piloto que volviera para Londres, para ir con él y no tener que alquilar un avión. No le respondió nadie y le respondí yo. Le puse: ‘Yo me voy a Londres, pero con easyjet’, ja», describió. Y remarcó: «Se reía y me mandó por privado. Me dijo que vaya con él. Estaban él y el manager, así que éramos tres».

La experiencia de Franco Colapinto junto a Lewis Hamilton en un vuelo privado

Además, el piloto argentino aseguró que Hamilton le relató diferentes anécdotas de su carrera: «La pasé muy bien. Me contó muchas historias. Lo disfruté mucho. Sabe que es mi ídolo. Haber volado con él, que me haya abierto las puertas... Además fue una de mis primeras veces en un avión privado, volver con Hamilton fue impresionante».

«Aprendí un montón. Disfruté mucho. Es un vuelo que va a quedar en mi memoria. Fue un sueño. Es muy buena persona, además. Es otra persona que conocés afuera de las pistas. Las historias que me contó son impresionantes. Algún día las contaré, ja», concluyó.