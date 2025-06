La inédita historia que reveló un exempleado de River sobre el descenso: «250 mil caramelos»

Este 26 de junio se cumplen 14 años del descenso de River a la B Nacional, luego del empate 1-1 ante Belgrano en el Monumental y perder la Promoción por 3-1 en el global. Ahora, se conoció una inédita historia que reveló un exempleado del club sobre aquellas semanas de crisis en el club.

Se trata del periodista Marcelo Nasarala, ex jefe de prensa del Millonario en esa época, quien confesó meses atras detalles sobre la situación que atravesó el conjunto de Núñez. Además soltó que un jugador del plantel tenía un amigo en común con el árbitro Sergio Pezzotta, que iba a costar «250 mil caramelos».

La historia fue contada en el programa Closs Sport, de Radio Splendid, en la que el periodista trabaja como columnista. Durante una emisión a principios de abril, Nasarala dio detalles de cómo fueron los días previos al segundo encuentro ante el conjunto cordobés.

«Cuando salió la designación de Pezzotta, en una habitación de Hindú Club estaba (Daniel) Passarella y Daniel Bravo, que era el secretario de River. No recuerdo por qué en un momento me llamaron hablar de un tema determinado con ellos», explicó.

En este sentido, confesó una situación inusual: «Aparece alguien que en ese momento jugaba en River. ‘¿Daniel puedo hablar en confianza?’, le pregunta. ‘Sí, hablá adelante de Marcelo que no pasa nada’, le dice Passarella. Y le cuenta: ‘Tengo cómo llegar’. Y le preguntan: ‘¿A quién?’. Contesta: ‘A Pezzotta, tengo un amigo en común'».

Luego de ese breve intercambio, el exempleado de River dio a conocer un supuesto incentivo para el árbitro de aquel encuentro: «Salía 250 mil caramelos. Llega el domingo y al momento del partido River arranca ganando 1-0 temprano (Mariano Pavone puso el 1-0 a los cinco). A los 15 minutos hay un penal clarísimo, que era penal y expulsión porque estaba amonestado, pero no lo cobra«.

Los detalles que reveló el exjefe de prensa de River sobre el descenso

Si bien nunca aclaró si se llevó a cabo el desembolso del dinero, Nasarala planteó que «estaba viendo el partido con un jugador que no pudo jugar ese partido y me dice: ‘¿Pero no estaba todo arreglado?’. Yo le contesto: ‘Qué se yo, algo raro está pasando'».

Y agregó: «En el entretiempo me dice: ‘Andá a fijarte el vestuario de los árbitros’. Me salvó el hermano de Gabriel Brazenas (árbitro), que en ese momento era seguridad de River. A diez metros del hall del vestuario veo que vienen caminando los muchachos. Menos mal que me frenaron, si no aparecía en todos los videos«.

Más allá de que ningún protagonista salió a aclarar o desmentir esta historia, Nasarala sentenció la anécdota con una fuerte declaración: «Después, el partido termina como termina. Resulta que del otro lado había 500 mil caramelos verdes en vez de 250».