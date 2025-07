Franco Mastantuono aún no se sumó al Real Madrid y hay expectativa en España: los motivos

Para el Real Madrid, Franco Mastantuono no es un refuerzo más, y la prensa española lo deja bien claro. En los últimos días, el diario AS lo llevó a su portada y destacó la expectativa que genera la llegada del joven argentino.

A pocos días de sumarse al Merengue, el medio adelantó que podría ganarse un lugar como titular. “Todo está a favor de Mastantuono… Xabi Alonso le reserva un papel relevante”, asegura la publicación.

Dos factores juegan a su favor: la operación en el hombro de Jude Bellingham, que lo dejará afuera por un tiempo, y la posible salida de Rodrygo, quien perdió terreno en el equipo.

Aunque Mastantuono recién podrá entrenarse a partir del 14 de agosto, cuando cumpla los 18, deberá afrontar la adaptación al fútbol europeo y competir con jugadores como Brahim Díaz y Arda Güler.

Sin embargo, en España no creen que eso sea un problema. AS lo apodó “El heredero” y fue contundente: “Será un caso excepcional. Hay mucha, mucha ilusión. Y si no acaba cumpliendo las expectativas, dolerá como una cornada”.