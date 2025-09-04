Garnacho rompió el silencio tras ser borrado de la Selección Argentina: «Será algo bueno»

Mientras la Selección Argentina se prepara para el encuentro ante Venezuela en el Monumental por las Eliminatorias, varios jugadores que no fueron convocados siguen de cerca el encuentro. Ahora, uno de ellos rompió el silencio luego de no estar en la consideración de Lionel Scaloni.

Si bien había arrancado como una de las principales promesas, con el paso del tiempo, Alejandro Garnacho se fue desdibujando a nivel clubes y eso le repercutió para las convocatorias en la Albiceleste.

El delantero fue marginado del Manchester United y ahora se sumó al Chelsea para tener su segunda experiencia en la Premier League. Aunque no dejó de lado su ausencia en el combinado nacional.

En ese sentido, Garnacho aseguró que “creo que es importante tener este parate de selecciones, quedándome acá para entrenar con algunos de los jugadores y ponerme a tono. Es bueno, será algo bueno”.

Antes de finalizar, lanzó un tremendo elogio para Eden Hazard: “Miraba la Premier League cuando era más joven, y obviamente miraba a Chelsea, porque me gustaba Hazard. Por eso aliento al Chelsea. La forma en la que Eden jugaba me hace tenerlo de referencia. Jugamos en la misma posición, también”.

José Pekerman anticipó quién será el sucesor de Lionel Messi en la Selección Argentina

En diálogo con DSports, el ex entrenador argentino opinó sobre quién podría tomar el rol del capitán argentino y aseguró que su lugar podría ser ocupado por Franco Mastantuono. “Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”, afirmó.

En ese sentido, Pekerman destacó su rápida adaptación al Real Madrid: “Lo lleva de una manera positiva, su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante. Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”.