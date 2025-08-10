Francisco Comesaña dio la sorpresa en el Masters 1000 de Cincinnati: avanzó a la tercera ronda

Francisco Comesaña no se detiene en el Masters 1000 de Cincinnati. El marplatense se metió en la tercera ronda luego de superar a Luciando Darderi por 6-4, 3-1 y retiro, en poco menos de una hora de juego.

De esta forma, Argentina se aseguró tener al menos un representante en la tercera instancia del certamen estadounidense, cuando todavía resta que juegue Camilo Ugo Carabelli (°) ante Ben Shelton, flamante campeón de Toronto.

El encuentro había mostrado igualdad hasta el desenlace anticipado. Ambos tenistas se habían hecho fuertes con su servicio, hasta que Darderi solicitó MTO para atenderse por problemas en la espalda y cintura. En ese momento, el Tiburón quebró en el momento justo y se quedó con el primer set.

Ya en el segundo capítulo, Francisco volvió a tomar el saque de su rival y se adelantó 3-1. En ese momento, el italo-argentino decidió retirarse antes del encuentro para no poner más en riesgo su físico.

Comesaña sigue avanzando en el ranking ATP

Con este triunfo, el argentino trepó ocho lugares en el ranking mundial, para posicionarse en el puesto 63 del mundo. En la próxima instancia, se medirá ante el vencedor del match entre el local Reilly Opelka (73°) y el australiano Alex De Miñaur (8°).