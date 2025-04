Alarma en Boca: se lesionó un referente y podría perderse el Superclásico ante River

Boca se llevó un triunfazo de su visita a Córdoba en el cruce ante Belgrano por la fecha 13 del Torneo Apertura. El Xeneize se impuso por 3-1 y aseguró su clasificación a los playoffs. Sin embargo, Fernando Gago recibió una mala noticia en la previa del Superclásico.

Luego del encuentro en Alberdi se confirmó que Milton Giménez sufrió una lesión y podría perderse el encuentro en el Monumental ante River de la próxima fecha.

El delantero de 28 años fue titular y disputó 68 minutos hasta que salió por Ayrton Costa. Pero luego del partido se lo vio salir del estadio caminando con dificultad. Según trascendió, se trataría de un esguince de tobillo derecho.

De esta forma, el goleador que fue titular en los últimos seis partidos sería una baja para Fernando Gago de cara a los próximos encuentro. Giménez será evaluado en estos días para conocer el grado de su lesión. Cabe remarcar que el Superclásico con River será el domingo 27 de abril en el Monumental y, más adelante, los duelos de playoffs del Apertura comenzarán en mayo.

Fernando Gago le respondió a Frank Fabra tras el triunfo de Boca

Una de las polémicas que tuvo el triunfo de Boca fue la no convocatoria de Frank Fabra, quien levantó polémica en la semana al publicar una historia de Instagram. En el video, se lo ve a su hijo decir «mi papá está triste porque no lo concentraron para el partido«. En Boca no pasó desapercibida esta situación y Fernando Gago se refirió al tema en conferencia de prensa.

«Tomo decisiones de lo que creo lo mejor para cada partido. Independientemente de lo que se ve en la cancha hay un trabajo durante toda la semana, y aparte de eso tratamos que los chicos lleguen de la mejor manera a cada partido», señaló el entrenador.

Además dejó en claro que entiende la incomodidad de Fabra: «Entiendo la situación cuando un jugador no es convocado, no es titular, sale en el entretiempo, es una cuestión lógica, pero lamentablemente estoy en un lugar donde tengo que tomar decisiones».