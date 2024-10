Alarma en la Selección Argentina: Germán Pezzella sufrió una fractura en la mandíbula

En el duelo de este domingo, River tuvo una mala noticia ante Platense con respecto a uno de sus referentes, Germán Pezzella sufrió una lesión en su mandíbula y quedó en duda para formar parte de la convocatoria con la Selección Argentina.

Según confirmaron, el zaguero campeón del mundo sufrió una microfractura en el hueso temporal y encendió las alarmas. Sin embargo, no fue desafectado en la Selección Argentina y formará parte de la delegación.

En el cruce con Mateo Pellegrino durante el encuentro en Vicente López, Pezzella sufrió un golpe que lo obligó a dejar la cancha aturdido y visiblemente dolorido en la zona maxilar. Los estudios confirmaron la mala noticia para el Mundo River.

Según detallaron los análisis que le realizaron esta mañana al zaguero, tuvo una pequeña fractura en el lateral izquierdo del hueso temporal, en la zona detrás de la oreja. Como no es la lesión más grave que se podía esperar, el jugador viajará a Miami para sumarse a los entrenamientos de la Albiceleste. Si bien no se bajó de la convocatoria, hay grandes chances de que no no sume minutos frente a Venezuela y Bolivia por Eliminatorias.

Por lo que el zaguero millonario buscará recuperarse para llegar de la mejor manera al cruce copero contra Atlético Mineiro.

Otro dolor de cabeza para River: Marcos Acuña se lesionó y no viaja con la Selección Argentina

Marcos Acuña sufrió una molestia en su pierna derecha por la que le hizo gestos al banco de suplentes comandado por Marcelo Gallardo. Si bien intentó probar en los minutos que restaban, el Muñeco decidió reemplazarlo por Enzo Díaz.

Ante esta situación, Lionel Scaloni lo reemplazó por un juvenil, con la clara idea de seguir en la búsqueda de variantes para al equipo campeón del mundo.