Aldair Rodríguez habló después de lesionar a Rojas: «fue una jugada fortuita»

La dura lesión de Robert Rojas puso en el centro de la polémica a Aldair Rodríguez, el jugador de Alianza Lima que golpeó al futbolista de River y le generó una fractura de tibia y peroné en el debut de Copa Libertadores.

El delantero peruano se acercó al hotel donde se aloja el Millonario para pedirle disculpas personalmente al defensor paraguayo, que será operado en Argentina luego de que el plantel regrese al país por la mañana.

«Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve mala intención«, expresó Rodríguez en diálogo con ESPN desde el hotel.

"ESTOY MUY TRISTE" declaró Aldair Rodríguez, en exclusiva con #SportsCenter. El jugador está en el hotel para disculparse con Rojas. pic.twitter.com/oHzKfeVgR0 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2022

«Fue una disputa de balón, lastimosamente se le engancha el pie y se fractura. Estoy muy arrepentido, vine a pedirle disculpas personalmente«, agregó.

"NO ME DI CUENTA EN EL MOMENTO, SON COSAS QUE PUEDEN PASAR EN EL FÚTBOL" sentenció Aldair Rodríguez con #SportsCenter y se mostró muy preocupado por Rojas. pic.twitter.com/hwZKENKysV — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2022

«No me di cuenta en la cancha que se había fracturado, me quedé muy sorprendido. No alcé mucho el pie, son cosas que pueden pasar en el fútbol», explicó sobre la acción que derivó en su expulsión.

"A MI ME PASÓ, ESTUVE POR DEJAR EL FÚTBOL. ESTOY ACÁ PARA DISCULPARME"



✍🏻 Aldair Rodríguez pic.twitter.com/txBSemB6SZ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2022

«Le deseo muchas fuerzas, voy a estar ahí escribiéndole. A mi me pasó, me tocó sufrir una lesión muy dura, estuve a punto de dejar el fútbol», contó. Se refirió a una fractura de maxilar que lo dejó varios meses fuera de las canchas.