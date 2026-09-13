Alianza goleó a Independiente y Roca venció a Unión por el Regional Amateur: todos los resultados

Alianza le ganó el clásico a Independiente y lidera con puntaje ideal. (Foto: Gentileza Nicolás Acuña - Prensa Alianza)

Por la tercera fecha del Regional Amateur, Alianza festejó en el gran clásico neuquino al vencer 3 a 0 a Independiente en Cutral Co para seguir en lo más alto de su grupo con puntaje ideal.

En el destacado de la jornada, el Gallo se impuso con goles de Dante Cardozo, Bautista Monteseirin y Laureano Doello en el Coloso del Ruca Quimey.

El Celeste lidera ese grupo con 9 puntos seguido por Maronese (4) que logró su primer triunfo al derrotar 2 a 1 a Río Grande (1) como local con tantos de Sebastián Jeldres y Juan Manuel Vázquez.

(Foto: Gentileza Nicolás Acuña – Prensa Alianza de Cutral Co)

Leonardo Alfaro, de penal, descontó para el visitante. El Rojo quedó tercero con 2 y se jugará mucho en la próxima contra el Dino en La Chacra.

Además, Deportivo Roca (5) consiguió su primera victoria al ganarle 2 a 1 a Unión de Allen (3) en el Luis Maiolino con goles de Carin Najul y Eleazar Maciel. Alexander González marcó el del Mago.

(Foto: Gentileza Diego Vidal – Prensa Deportivo Roca)

El Naranja comparte la cima con San Patricio del Chañar (5) que empató 1 a 1 con La Amistad (2) en Cipolletti. El local anotó mediante Ivo Molinari y el del Santo fue de Pablo Figueroa. Los cipoleños aún no ganaron y están últimos. En la próxima visitarán a Unión en Allen mientras que los dos punteros se enfrentarán en Roca.

En Río Colorado, Independiente (4) venció 1 a 0 a Atlético Regina (3) con un gol de Raúl Maldonado y es líder de esa zona. Tuvo libre Darwin (1).

En Bariloche, hubo empate por partida doble. Estudiantes Unidos (7) y Cruz del Sur (5) igualaron 2 a 2 mientras que Puerto Moreno (1) y Fontana de Trevelin (2) lo hicieron por 1 a 1.

En otro de los grupos patagónicos, Atlético Chimpay (1) empató 1 a 1 con Deportivo Beltrán (2). Sportsman (4) tuvo libre y se mantiene líder.

En provincia de Buenos Aires, Villalonga (2) igualó 1 a 1 como local ante Talleres de San Antonio Oeste (1). El puntero Jorge Newbery de Patagones (4) tuvo descanso.