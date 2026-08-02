Rincón y Sol de Mayo ganaron de locales y se alejaron del descenso en la Reválida del Federal A

En el comienzo de la fase Reválida del Federal A, Deportivo Rincón y Sol de Mayo ganaron como locales en dos triunfos claves para alejarse de los puestos de descenso.

El León venció 2 a 0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn, con dos goles en el primer tiempo. Es su segunda victoria consecutiva ya que cerró la fase anterior con un triunfo ante Costa Brava en General Pico.

El equipo neuquino tuvo la efectividad que le faltó en otros partidos de la primera ronda. A los 32 minutos, Facundo Cruz abrió el marcador de cabeza para Rincón. El delantero, que llegó como refuerzo en el mercado de pases invernal, anotó por primera vez con esta camiseta.

Diez minutos después, el León volvió a golpear y aumentó la diferencia. Ezequiel Ávila hizo gala de su pegada y marcó un golazo de zurda desde afuera del área.

Rincón no pasó sobresaltos en el complemento y sumó tres puntos importantes para sacarle 9 puntos de ventaja a Santamarina y a Círculo Deportivo, los dos que están en zona de descenso.

En Viedma, Sol de Mayo derrotó 1 a 0 a Santamarina y festejó de la mejor manera su 106° aniversario como club. El Albiceleste recién pudo sacar ventaja a los 32 minutos del segundo tiempo en una pelota parada.

Fue en un córner en el que el arquero visitante Uriel Moris salió lejos y no la pudo despejar. La pelota quedó viva y lo aprovechó Gabriel Jara que anotó el 1 a 0 de cabeza.

Con este resultado, Sol de Mayo le sacó 8 puntos a la zona roja, un alivio para pensar en otros objetivos.

Los viedmenses serán locales otra vez la próxima fecha al recibir a Deportivo Rincón, en un duelo que se jugará el sábado.

Además de alejarse de los puestos de descenso, los dos comenzaron con triunfos la Reválida y apuntan a terminar entre los cinco primeros del grupo. Si lo logran, seguirán en camino rumbo al segundo ascenso.