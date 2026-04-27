Alianza venció a Unión Vecinal en Neuquén y sigue puntero en el Oficial de Lifune

Alianza le ganó a Unión Vecinal y sigue puntero en Lifune. (Foto: Nicolás Acuña - CsdAlianza)

Luego de la séptima fecha del Torneo Oficial de Lifune, Alianza de Cutral Co sigue líder con su triunfo 2 a 1 ante Unión Vecinal en Neuquén.

Leandro Cerda abrió el marcador para el Gallo a los 38 minutos al empujarla después de un centro de Agustín Ríos. En el arranque del segundo tiempo, Maximiliano Jara lo igualó para Vecinal con una buena definición de derecha.

La igualdad duró cinco minutos ya que rápidamente el Celeste marcó el 2-1 con un gol de penal de Joaquín Rikemberg tras una falta a Cerda.

En Plaza Huincul, Petrolero le ganó 1 a 0 a Don Bosco y quedó escolta. El único tanto fue de Rodrigo Galdame. En La Chacra, Centenario sorprendió a Independiente y lo derrotó 1 a 0 con un gol de Daniel Tomás. Los dos quedaron con 8 puntos.

Además, Río Grande venció 1 a 0 a Patagonia con un festejo de Leonardo Alfaro. En el adelanto, Maronese y San Patricio empataron 0 a 0. La fecha se completará este martes con Pacífico – Deportivo Rincón.

La octava fecha, el próximo fin de semana, será: Don Bosco – Patagonia, Alianza – Petrolero, Maronese – Unión Vecinal, Deportivo Rincón – San Patricio, Independiente – Pacífico y Centenario – Río Grande.

Posiciones: Alianza (16), Petrolero (14), Maronese (13), Río Grande (13), Deportivo Rincón (11), San Patricio (11), Independiente (8), Centenario (8), Unión Vecinal (7), Don Bosco (6), Patagonia (3) y Pacífico (3).