Argentina cierra el grupo J del Mundial 2026 contra Jordania: hora, TV y formaciones

La Selección Argentina cierra este sábado a la noche su participación en el grupo J del Mundial 2026 con el primer puesto en el bolsillo y la chance de darle rodaje a algunos jugadores que hasta ahora no tuvieron minutos.

Será desde las 23 horas contra Jordania, que ya está eliminado. Transmiten Telefé, TyC Sports y DSports, con el arbitraje del rumano István Kovács. En el mismo horario, se definirá el segundo puesto de la zona con Argelia ante Austria. El empate favorece a los europeos aunque los metería a los dos ya que los africanos quedarían entre los mejores terceros.

Sin la presión de tener que buscar un resultado, Lionel Scaloni pondrá una formación muy distinta a la de los primeros dos partidos con la intención de darle descanso a los que más jugaron y brindarle la chance a los que menos acción tuvieron.

El único ausente confirmado es Cuti Romero, producto del golpe en la rodilla que sufrió ante Austria. Fue en la misma zona en la que se lesionó en Tottenham hace dos meses pero se descartó que fuera algo de gravedad y apunta a volver para el cruce de 16avos del viernes 3 de julio.

En el arco no habrá rotación y Dibu Martínez será nuevamente el arquero. El marplatense se recuperó de la fractura en el dedo que lo tuvo a maltraer en la previa del Mundial y la idea es que siga ganando ritmo.

Fiel a su estilo, Lionel Messi no se lo quiere perder pero la idea del cuerpo técnico es que entre en el segundo tiempo. De esta manera, en el resto de la cancha, Scaloni cambiará todo. En la defensa entran Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. Para Senesi, que se metió en la lista a lo último por la lesión de Leonardo Balerdi, será su debut mundialista.

En el medio, jugarán Leandro Paredes y Exequiel Palacios. Se disputan un lugar Giovani Lo Celso y Valentín Barco. Los demás serán Nico Paz, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. En el complemento tendría su oportunidad José López.

Paredes y Facundo Medina son los únicos jugadores amonestados en los dos primeros duelos. Si alguno ve otra amarilla se perderá el partido de 16avos.

Con el objetivo primario ya cumplido, Scaloni aprovechará para ver cómo están otros jugadores que intentarán crecer en la consideración y, por qué no, ganarse un lugar. Es un partido para disfrutar antes de que arranque lo más importante.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios; Nico Paz y Julián Álvarez.

Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.

Árbitro: István Kovács (Rumania)

Estadio: AT&T Stadium, Dallas

Hora: 23

TV: TyC Sports, Telefé, DSports