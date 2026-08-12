Lionel Messi y su futuro en el fútbol: la reacción de la prensa internacional a la dolorosa carta para su padre

La muerte de Jorge Messi, a los 68 años, impactó de lleno en la vida de Lionel Messi, quien escribió una sentida carta donde puso en duda su continuidad como profesional en el corto plazo. Las palabras del diez resonaron en diarios de todo el mundo donde remarcaron la incertidumbre del diez tras la pérdida de su padre.

“No sé cómo seguir” fue una de las más destacadas por los medios extranjeros. La mayoría de los portales centraron sus coberturas en la posibilidad de que su carrera profesional esté cerca de su final.

Las palabras del capitán argentino sacudieron a la prensa internacional

En su mensaje, Messi expresó el dolor por la pérdida de su padre y escribió: “No sé qué voy a hacer sin vos”. La publicación también incluyó recuerdos vinculados con la carrera del futbolista y con el acompañamiento que Jorge tuvo durante distintos momentos de su trayectoria.

The Guardian resaltó que Messi tiene “bastantes dudas” sobre su futuro. También la BBC Sport y Miami Herald advirtieron que no sabe si podrá continuar jugando durante mucho tiempo más.

De igual forma, en Francia, Le Figaro tituló que Messi, marcado por la muerte de su padre, manifestó que “tiene dudas” sobre la continuidad de su carrera. El medio puso el foco en la situación personal del futbolista, que tiene 39 años y atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Desde Barcelona, La Vanguardia eligió la frase final de la carta para su cobertura: “Te amo, pa”. El diario también repasó los recuerdos de Messi sobre el último Mundial, los mensajes que esperaba recibir de su padre después de cada partido y su deseo de que pudiera verlo disputar la final.

La repercusión de la carta de Messi en otros países

En España, MARCA tituló: “Leo Messi se despide de su padre: ‘Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos’”. El País, en tanto, señaló que el capitán argentino “abre la puerta a su retiro” después de la muerte de Jorge Messi.

La repercusión alcanzó además a El Tiempo de Colombia, que repasó el mensaje publicado por Messi después de varios días alejado de las redes sociales.

En Qatar, Bein Sports centró su cobertura en la promesa que Messi buscaba cumplir durante el último Mundial y en las dificultades que atravesó mientras la salud de su padre se deterioraba.