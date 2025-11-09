Argentina goleó 7 a 0 a Fiji y terminó invicta en la fase de grupos del el Mundial Sub 17

Argentina goleó 7 a 0 a Fiji en su tercer triunfo en el Mundial Sub 17.

Ya clasificada a 16avos de final del Mundial Sub 17 de Qatar, la Selección Argentina no se relajó y cerró la fase de grupos con una gran goleada ante Fiji por 7 a 0.

El equipo de Diego Placente cerró su zona con puntaje ideal ya que venía de vencer 3 a 2 a Bélgica y 1 a 0 a Túnez. Con 9 puntos y +9 en diferencia de gol, tiene muchas chances de ser el mejor primero y quedar emparejado con el peor tercero.

Su rival recién se confirmará el martes cuando finalice esta fase. La Selección volvería a jugar el jueves en busca de los octavos de final.

Ante Fiji, la gran figura fue Uriel Ojeda, juvenil de San Lorenzo, con tres goles. También se destacó Mateo Martínez, de Racing, con un doblete. Los otros dos fueron de Santiago Silveira y Simón Escobar.

El dominio de Argentina fue de principio a fin. El equipo nacional no se desesperó después de tener un gol anulado y un penal errado en los primeros 10′. Se fue 3-0 al entretiempo y en el complemento siguió en busca de más.

Después del subcampeonato mundial en el Sub 20, la Selección juvenil intentará ser finalista por primera ve en esta categoría donde fue tres veces tercera y una vez cuarta.