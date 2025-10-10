Argentina se mide con México en los cuartos de final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

La Selección Argentina Sub 20 se enfrenta a México en cuartos de final del Mundial. (Foto: @Argentina)

La Selección Argentina se enfrentará este sábado con México por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile en un partido que promete.

Será desde las 20 horas con transmisión de DSports y Telefé. Se juega en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago y tendrá el arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

El equipo de Diego Placente llega en un gran momento después de ganar sus cuatro partidos en el torneo. En la fase de grupos venció a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), mientras que en los octavos de final goleó a Nigeria por 4-0.

Desde 2011 que Argentina no llegaba a cuartos de final de un Mundial Sub 20. En ese caso cayó por penales con Portugal. La última vez que fue campeón fue en 2007.

México también viene bien y tiene como figura a Gilberto Mora de solo 16 años. En la primera ronda, derrotó a Marruecos y empató con Brasil y España. En octavos goleó 4 a 1 al local Chile.

Este no será el único partido del día, ya que a las 17 Colombia se enfrentará con España. El ganador de este cruce se cruzará en las semifinales con aquel que clasifique entre Argentina y México.

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Julio Soler, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Dylan Gorosito; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo, Ian Subiabre; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

México: Emmanuel Ochoa; Everaldo López, Diego Ochoa, José Pachuca; Alexei Domínguez, Obed Vargas, Elías Montiel, Diego Sánchez; Iker Fimbres; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez. DT: Eduardo Arce.

Árbitro: Jalal Jayed

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile

Hora: 20

TV: DSports y Telefé