Ariel Koon y su ilusión por ser presidente de Lifune: «Hay un sinfín de cosas para mejorar»

Néstor Mingot y Ariel Koon encabezaron la lista del consenso entre los dirigentes de Lifune para tomar las riendas de la liga en el año 2022 pero, de cara a una nueva elección, el presidente y el vice se presentarán de manera separada.

Koon se alejó de la mesa oficialista hace un tiempo por algunas diferencias e intentará juntar el apoyo suficiente para ser electo presidente en las elecciones del próximo 4 de junio.

«Hemos avanzado en algunos aspectos y en muchos otros no. Los que somos de acá queremos ver a nuestro fútbol en otro nivel. Hoy no representa una masividad y una motivación para los que desean ser profesionales, ya sean jugadores, entrenadores o árbitros«, aseguró el presidente del club Confluencia en diálogo con «Subite al Podio» en el piso de RN Radio.

«Hay un sinfín de cosas para mejorar dentro de Lifune y que desde hace mucho tiempo no se hacen bien. Nunca ha habido un proyecto profesional, organizado, planificado para que tuviera el desarrollo que pudiera haber tenido durante todos estos años», agregó.

Como punto a destacar de la gestión de Mingot, Koon valoró: «En algo que se mejoró es en las relaciones con el Consejo Federal y la Federación Patagónica, Néstor ha hecho un gran trabajo para recomponerlas y eso yo se lo reconozco. Está buenísimo que así sea porque lo necesitábamos».

Sobre la ruptura, repasó: «El proyecto que teníamos como grupo de trabajo se rompió muy rápido, empezó a haber un poco de desconfianza. Teníamos un acuerdo sobre una forma en la que se iba a llevar adelante el proyecto que tenía que ver con la profesionalización de las diferentes áreas pero se abandonó en el camino. Yo intenté continuar porque había hecho un trabajo a destajo para que Lifune consiga una renovación y después de tantos años se regularice».

«Me costó aceptar que quizás las cosas no iban a ser como yo las había imaginado. Me llevó un tiempo de maduración, tengo 33 años y estoy aprendiendo a tomar decisiones y a confiar en ciertas personas y en otras no», añadió.

Más allá de eso, aclaró: «Tengo una relación de diálogo buena con Néstor (Mingot), es lo que corresponde. Esto no tiene que ser una batalla. El que no gana debe acompañar y si somos conducción no vamos a tener enemigos«.

El dirigente tiene como eje principal el proyecto «Lifune 360» que consta en «hacer una mesa de trabajo que sea redonda, que se abandone la estructura piramidal en la que el presidente toma todas las decisiones y el resto tiene que acatar y empecemos a trabajar en equipo con el resto de los presidentes, hay dirigentes muy capaces».

«También que tengan voz y voto otros actores como los árbitros, los entrenadores, los jugadores, los medios, los gobiernos y el sector privado. Sentarnos todos en una mesa para definir cuál es el proyecto que queremos hacia adelante para la transformación del fútbol de Neuquén», continuó.

Otro de sus objetivos si se impone en las elecciones es el del «proyecto de ley que pueda proteger a los clubes de otra manera. Hoy en términos de infraestructura no podríamos crecer haciendo empanadas, ni vendiendo entradas para los partidos. En eso vamos a trabajar fuertemente y después en la profesionalización de todas las áreas que componen la liga, el marketing, la comunicación, el arbitraje«.

Puntualmente sobre el arbitraje, uno de los puntos más criticados de la liga, señaló: «Hay que profesionalizarlo, hay que tomarles pruebas teóricas, pruebas físicas, hacer ranking propio desde la liga y tener un control mucho más exhaustivo de quiénes están preparados y quiénes no. Hay un margen de mejora enorme en este aspecto, al igual que en la independencia del tribunal de penas».

Más frases de Ariel Koon

«Estamos bastante retrasados en comparación a otras provincias en términos de infraestructura y de competencia y demás. La búsqueda es trazar un camino, que es a largo plazo, que no va a ser de la noche a la mañana, pero que sí Neuquén quiere trascender en algún punto lo va a tener que iniciar»

«Hoy Neuquén crece a pasos agigantados en todos sus aspectos y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Queremos seguir siendo esa contención que hoy somos para miles y miles de jóvenes y niños y niñas que también hay muchas jugando al fútbol, a lo largo de la provincia tenemos más de 15 mil jugadores y jugadoras federadas«

«Cuando asumimos nos encontramos con una situación bastante compleja desde lo institucional, en la que no aprobamos los balances de la gestión pasada que se iba. Las cosas no fueron fáciles pero entiendo que pudieron ser mucho mejores. Pudimos hacer cosas positivas pero no se apostó por la profesionalización».

«Hay que hacer un cambio de mentalidad en algunos aspectos. Hay que aggiornarse a una nueva forma de ver las cosas. Creo que hay ciertos compañeros que deberían también abrirle la puerta a los nuevos dirigentes, saber que han cumplido un ciclo o han estado durante muchos años y que hay una nueva camada de dirigentes que quiere trabajar y que necesita el respaldo y no el freno de esos dirigentes que llevan 20 o 30 años en los clubes«

«También es importante mejorar la difusión, con las herramientas tecnológicas que hay estamos peor que en otras épocas. Uno de los proyectos es la creación de un canal de streaming para transmitir partidos y mostrar lo que se hace en los clubes».

