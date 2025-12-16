Miércoles de definiciones en Lifune y la Liga Confluencia: puede haber campeones

Este miércoles será un día clave en la definición del Torneo Oficial de Lifune y el de la Liga Confluencia. En ambas puede haber campeones aunque la resolución podría estirarse.

En Lifune, jugarán los tres con chances en la pelea por el título en el cierre de la anteúltima fecha. El líder San Patricio (41 puntos), recibe a Unión Vecinal, Independiente (39) visita a Maronese y Alianza (38) se mide con Deportivo Rincón en cancha del León.

Para ser campeón en esta jornada, el Santo necesita ganar y que no lo hagan el Rojo y el Gallo. Si eso no pasa, la definición quedará para última fecha que será el martes 23/12.

Se disputará ese día porque los tres equipo tendrán actividad el fin de semana por el Regional Amateur. Para llegar bien con el descanso, es posible que jueguen el sábado.

En la última, puede haber duelo directo ya que Alianza recibirá a San Patricio en Cutral Co. Además, Independiente jugará el clásico con Pacífico en La Chacra.

La definición de la Liga Confluencia

En la Liga Confluencia, Atlético Regina y La Amistad llegaron a la última fecha empatados en 101 puntos. El Albo visitará este miércoles a Petroleros Pampeanos en 25 de Mayo y los cipoleños serán locales ante San Carlos.

Si alguno de los dos suma más que el otro será campeón. Si obtienen el mismo resultado y siguen igualados, deberán jugar una final única por el título.

Al igual que los de Lifune, ante la chance de adelantar sus partidos del Regional Amateur, el desempate podría jugarse el martes 23/12, de ser necesario.