Asi será la fecha del Federal A: Cipolletti, Rincón y Sol de Mayo se juegan la clasificación

El Federal A tendrá una fecha decisiva el fin de semana con los partidos de vuelta en los playoffs por el segundo ascenso con Cipolletti, Deportivo Rincón y Sol de Mayo en cancha. Además se definirán los finalistas por el primer boleto.

El Albinegro recibirá a Kimberley en La Visera de Cemento el sábado a las 15:30 con el bahiense Juan Ignacio Nebbietti como árbitro.

El equipo del Chango Cravero buscará dar vuelta la serie luego de perder 1 a 0 la ida en Mar del Plata. Cipo tiene ventaja deportiva por lo que cualquier triunfo le dará el pase a la siguiente ronda. Si empata o pierde, quedará afuera del torneo.

El domingo será el turno de Deportivo Rincón que será local de Sportivo Las Parejas a las 11 de la mañana con el arbitraje del bahiense Fernando Marcos. El León cayó 2 a 0 como visitante en la ida y, al tener ventaja deportiva, necesita ganar por dos o más para avanzar.

En Formosa, Sol de Mayo visitará a San Martín desde las 15 con el correntino Leonardo Billanueva como juez. El Albiceleste ganó 2 a 1 en Viedma y le alcanzará con un empate para clasificar. La ventaja deportiva es para su rival por lo que una derrota lo eliminará.

La fecha completa del Federal A

Semifinales primer ascenso (vuelta)

Domingo 12

SP. BELGRANO SAN FRANCISCO (0) – AT RAFAELA RAFAELA (3) 12/10/2025 15:35 BILLONE CARPIO * MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA YACANTE * GUILLERMO LUJÁN SERALE * EMANUEL JOSE CÓRDOBA VEGETTI * AGUSTIN SANTA FE

CIUDAD DE BOLIVAR BOLIVAR (0) ARGENTINO P PASCANAS (1) 12/10/2025 17:00 NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL BONO * OSCAR ARIEL JUNÍN PASQUETIN * THOMAS JUNÍN PALETTA * LAUTARO MANUEL TANDIL

Playoffs egundo ascenso (vuelta)

Viernes 10

JUV ANTONIANA SALTA (0) – BOCA UNIDOS CORRIENTES (2) 10/10/2025 22:00 MARTIN * MAURICIO EXEQUIEL TUCUMÁN PONCE * JOSÉ DANIEL TUCUMÁN ARGAÑARAZ * LEILA ROMINA TUCUMÁN MARTO * AGUSTÍN TUCUMÁN

Sabado 11

CIPOLLETTI CIPOLLETTI (0) – KIMBERLEY MDQ MAR DEL PLATA (1) 11/10/2025 15:30 NEBBIETTI * JUAN IGNACIO RIO COLORADO POMPEI * VALENTIN OLAVARRÍA MORENO * NICOLÁS DARIO OLAVARRÍA MORENO * RODRIGO VIEDMA

INDEPENDIENTE (CHI) CHIVILCOY (2) – DOUGLAS HAIG PERGAMINO (4) 11/10/2025 16:30 SILVESTRE * ENZO SANTA FE SUAREZ * LEONEL MATIAS SAN ANT DE ARECO RAMIREZ * PABLO ALBERTO TOTORAS HERRERA * CRISTIAN ALCORTA

VILLA MITRE BAHÍA BLANCA (0) – GUILLERMO BROWN TRELEW (3) 11/10/2025 16:30 MORON * FRANCO DAVID GENERAL PICO FLEITAS * HUGO ROSARIO ROJAS MARTINES * DARIO M. MAR DEL PLATA MAPELLI * JONATAN DANIEL ROSARIO

ATENAS RC RÍO CUARTO (1) – SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA (0) 11/10/2025 18:00 MARTINEZ * LUIS DAMIAN SAN RAFAEL MUÑOZ * FERNANDO S. GRAL ALVEAR (M) CABRERA * JORGE MALARGUE JARA * RODRIGO ARIEL MALARGUE

Domingo 12

DEP RINCON NEUQUEN (0) – SPORTIVO LAS PAREJAS (2) 12/10/2025 11:00 MARCOS * FERNANDO OMAR BAHÍA BLANCA VIOLA * DANILO ARIEL VIEDMA ZONCO * FELIPE CNEL DORREGO BUSTOS * KEVIN NICOLAS CNEL DORREGO

SAN MARTIN F. FORMOSA (1) SOL DE MAYO VIEDMA (2) 12/10/2025 15:00 BILLANUEVA * LEONARDO ENMANUEL CORRIENTES PEREZ * SERGIO MAURICI0 CORRIENTES SOSA * NICOLÁS MATIAS CORRIENTES FRANCO * ANDRES LEONARDO CORRIENTES

OLIMPO BAHÍA BLANCA (0) J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS (0) 12/10/2025 15:00 MANDUCA * MAXIMILIANO SANTA FE GONZALEZ * MARIANO RAMON SANTA FE MOYA * MAXIMILIANO SANTA FE ROSAS * ROBERTINO ESPERANZA

GIM Y ESGRIMA CH CHIVILCOY (1) – EL LINQUEÑO LINCOLN (1) 12/10/2025 16:00 LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO NARDELLI * MARTIN DANIEL LUJÁN ROLDAN * GONZALO ANIBAL SALTO DESTEFANO * PATRICIO JESUS SALADILLO

SARMIENTO SGO SANTIAGO DEL ESTERO (0) – AT. C. SAN MARTIN MENDOZA (0) 12/10/2025 17:00 BENITES * GUSTAVO FEDERICO SALTA DIAZ * LUCIANO AGUSTIN SALTA OCAMPO * DIEGO PABLO SALTA VIZGARRA CAMPOS * FACUNDO MISAEL SALTA

NUEVE DE JULIO RAFAELA (1) – GERMINAL TRELEW (1) 12/10/2025 18:00 GONZALEZ * GUILLERMO ADRIAN RESISTENCIA VALLEJOS * HERNAN JOSÉ RESISTENCIA DURE * MARIANA BEATRIZ RESISTENCIA LOPEZ * RODRIGO EDGARDO RESISTENCIA

AT. COSTA BRAVA GENERAL PICO (1) – MITRE POSADAS POSADAS (1) 12/10/2025 19:00 REKERS * FERNANDO JESUS CÓRDOBA VIGLIETTI * CARLOS JAVIER SALTO GUZMAN * MARCOS DAVID PASCANAS SCHMOLL * SANTIAGO JUNÍN