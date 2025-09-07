Atlético Regina venció a La Amistad y recortó diferencias en la Liga Confluencia

Atlético Regina le ganó a La Amistad y se acercó a la cima. (Foto: Prensa Atlético Regina)

Atlético Regina pisó fuerte como local y derrotó a La Amistad en un triunfo clave para recortarle puntos en la pelea por el campeonato en la Liga Confluencia.

Franco López abrió el marcador para el Albo en el cierre del primer tiempo pero Nelson Rodríguez lo igualó para los cipoleños en un contraataque en el arranque del complemento.

Ya en el tiempo de descuento, Facundo Acuña marcó el 2-1 agónico de cabeza en un tiro libre y le dio un festejado triunfo a Regina ante su gente. De esta manera, el Albo quedó a tres puntos de la cima que aún mantiene La Amistad con 14 fechas por jugar.

Los dos equipos tendrán el tramo final del campeonato con doble competencia cuando comience el Regional Amateur que tiene como fecha prevista el 2 de noviembre.

En otros resultados, Deportivo Roca venció 2 a 1 a Pillmatún, Argentinos del Norte derrotó 2 a 1 a San Isidro, Petroleros Pampeanos goleó 5 a 0 a Obrero Dique, Experimental goleó 6 a 1 a Deportivo Mainqué, Maracacinho le ganó 3 a 1 a San Sebastián, Cimac venció 1 a 0 a San Carlos, San Martín se impuso 1 a 0 ante Catriel y Huergo también festejó por la mínima ante Fernández Oro.