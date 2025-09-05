Miguel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica: cuándo vuelve a dirigir al Xeneize

El entrenador recibió el alta está tarde y regresa a su casa.

El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, recibió el alta y dejó la clínica Fleni, luego de haber permanecido internado toda la semana a raíz de una infección urinaria.

El entrenador del Xeneize siempre estuvo bien de ánimo a pesar de la internación e insistía con regresar a su casa. Sin embargo, ante la preocupación de los médicos por la bacteria encontrada y por su cuadro general, en su momento descartaron el tratamiento ambulatorio y permaneció en el sanatorio.

🚨ALTA MÉDICA PARA MIGUEL ÁNGEL RUSSO: El entrenador de Boca dejó atrás una internación por infección urinaria y salió del hospital.



➡️En las próximas horas volverá al mando de Boca. pic.twitter.com/spECrue8MY — El Gráfico (@elgraficoweb) September 5, 2025

En los últimos días, Russo, quien tiene 69 años, fue visitado por su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y también Claudio Úbeda, su ayudante de campo y quien se hizo cargo de los entrenamientos del Xeneize ante su ausencia.

Fuentes cercanas al DT afirman que se encuentra en pleno y constante contacto con el presidente Juan Román Riquelme, el secretario técnico Marcelo Delgado y su ayudante Claudio Úbeda, que volvió a comandar el doble turno de este viernes junto con Juvenal Rodríguez.

El plantel Xeneize tendrá libre el fin de semana, fruto de una decisión que se tomó tras la victoria en Mar del Plata ante Aldosivi y que nada tiene que ver con la situación de salud de Russo.

Finalmente, Russo regresó a su hogar en la tarde de este viernes tras recibir el alta y deberá volver al Fleni el lunes para hacerse unos chequeos médicos luego de la infección urinaria.

Si todo avanza en carriles normales, el técnico de Boca podría retomar las riendas del plantel el próximo lunes, en el inicio de la semana de preparación de cara a la visita a Rosario para el choque ante Central.