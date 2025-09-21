Boca recibe a Central Córdoba en la Bombonera: hora, TV y formaciones

Boca está cerca de arreglar la salida de dos jugadores a Europa. (Foto: Fotobaires)

Boca recibe este domingo a la noche a Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Clausura con la intención de quedar en lo más alto de la Zona A.

Será desde las 21:15 en La Bombonera, con transmisión de ESPN Premium. El árbitro será Yael Falcón Pérez, quien será secundado desde el VAR por Héctor Paletta.

Después de la racha adversa de 12 partidos sin ganar, el Xeneize de Miguel Ángel Russo sumó 10 de los últimos 12 puntos en juego y si vuelve a ganar hoy alcanzará a Unión en la cima del grupo.

Central Córdoba llega con los mismos puntos y se ilusiona con clasificar a los octavos de final en un 2025 histórico donde jugó la Copa Libertadores tras ganar la Copa Argentina el año pasado.

Sin Edinson Cavani, lesionado, uno de los cambios de Russo sería el ingreso de Milton Giménez para hacer dupla de ataque con Miguel Merentiel. El otro, sería el regreso de Agustín Marchesín al arco por Leandro Brey.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: La Bombonera

Hora: 21:15

TV: ESPN Premium