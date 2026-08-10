Desde España se suman al interés del Nápoli por Exequiel Zeballos

El Changuito no es tenido en cuenta por el Vasco Arruabarrena.

La salida de Boca Juniors de Exequiel Zeballos parece estar a la vuelta de la esquina. Al interés manifestado por el Nápoli de Italia, en las últimas horas un club español se sumó a la batalla por el delantero argentino.

El club Xeneize negocia su traspaso con Celta de Vigo, que inicialmente ofreció 5 millones de euros para quedarse con el pase del delantero antes del cierre del libro de pases en Europa (entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre).

La contrapropuesta del club argentino fue de 8 millones de dólares. En esa diferencia de poco más de dos millones de dólares se encuentra la negociación que podría llegar a buen puerto si ambas partes hacen concesiones y se encuentran en un punto medio.

Desde Boca, que hasta días atrás negociaba con Nápoli por el Changuito, son optimistas respecto de las posibilidades de venta, conscientes que el poco margen para el vencimiento de los plazos en Europa puede acelerar la acción del Celta.

El Changuito está en los últimos cuatro meses y medio de su contrato con Boca. Es decir que si no es vendido en ese plazo podría irse a fin de año con el pase en su poder. Tanto el entorno del jugador como los dirigentes Xeneizes manifestaron su intención de concretar una venta y evitar esa situación.

La opción de Celta picó en puntual lugo de que el futuro de Changuito hace unas semanas fuera vinculado a Napoli, club que demostró un interés real e incluso mantuvo charlas avanzadas con su entorno.

Aunque el jugador habría visto con buenos ojos la posibilidad de emigrar al fútbol italiano, la operación, cercana a los 10 millones de dólares, no avanzó por cuestiones que, según trascendió, responden a otras prioridades de mercado para los napolitanos.