Boca quiere desprenderse de Rojo: el trueque que le ofreció a Verón por una figura de Estudiantes

Boca parece no retirarse del mercado de pases. Si bien desde los pasillos de la Bombonera no dan indicios sobre las gestiones, desde Estudiantes dejaron al descubierto una negociación que se está llevando a cabo con dos jugadores involucrados.

En medio de la crisis futbolística e institucional, Juan Román Riquelme tomó las riendas en el libro de pases y llamó a La Plata para negociar un trueque: Marcos Rojo y cerca de 2.5 millones de dólares a cambio de Santiago Ascacibar.

Según trascendió desde la dirigencia del León, el presidente del Xeneize ya inició gestiones e incluso elevó una propuesta para sumar al volante de 28 años, jugador que ya intentaron contratar en varios mercados de pases. Sin embargo, la respuesta fue negativa.

La intención de Riquelme es quedarse con uno de los mejores mediocampistas del futbol argentino y al mismo tiempo, resolver la salida de Rojo, que ya fue marginado y no tiene lugar en el plantel de Miguel Russo.

Las intenciones de Estudiantes ante la oferta de Boca

Si bien el plan cierra para el presidente del Xeneize, no convence por ningún lado a la dirigencia del Pincha. Rápidamente, Juan Sebastián Verón se lo hizo saber al rechazar la oferta del mandatario Xeneize.

Más allá de que hay distintas razones, desde hace un tiempo que en La Plata dejaron en claro su idea de mantener a Ascacibar como un referente del equipo. Además de que los números del ofrecimiento no convencieron y en la situación de Rojo ya fueron claros con el jugador: debe llegar con el pase en su poder y ofrecer sus disculpas al hincha Pincharrata.