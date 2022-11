Brasil presenta sus credenciales en el Mundial de Qatar

La selección de Brasil afrontará mañana frente a Serbia su primer partido en el Mundial de Qatar, con la misión de tratar de conseguir su sexto título en el certamen. Gentileza.

Brasil, uno de los favoritos para ganar la nueva edición del Mundial, debutará mañana desde las 16 en Qatar 2022 frente a la selección de Serbia, en un partido válido por el Grupo G del certamen que se disputará en el estadio de Lusail, que se espera tenga su capacidad casi completa debido a la expectativa que generó la presentación del equipo que tiene como gran figura a Neymar.

La selección de Brasil no tiene problemas en ser considerado el favorito para ganar el Mundial y lidiar con la responsabilidad debe ser algo natural para sus futbolistas, comentó el entrenador Tite en la antesala del partido ante Serbia.

“La responsabilidd es natural. Brasil tiene una rica historia en el fútbol y con ese legado el desafío es más importante. Tenemos algunos de los jugadores que más llaman la atención de los medios de comunicación en el mundo, lo tomamos con naturalidad, es nuestro sueño ganar un Mundial”, agregó.

Brasil ganó cinco veces el Mundial, pero la última vez fue hace 20 años en Corea y Japón 2002. Por eso, Tite aseguró que sólo puede responder por los últimos cuatro años, su único ciclo completo desde que Brasil perdió contra Bélgica en los cuartos de final de Rusia 2018.

“En Rusia sólo tuvimos dos años para arreglar el equipo y vine al rescate. En este Mundial es diferente porque tuve la oportunidad de construir el equipo como quería”, comentó Tite en la previa al esperado debut.

Agrego que “mi sensación es completamente diferente a la de hace cuatro años. No estoy tan nervioso porque todo el trabajo está realizado. En cuanto al equipo, no lo voy a confirmar porque no quiero facilitar el trabajo de mi rival”.

Está claro que Tité tiene el equipo casi definido, porque la única duda sería la presencia de Vinícius. El jugador marcó el gol de la victoria del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool y fue octavo en el Balón de Oro en octubre último.

Neymar y compañía esperan el momento de ratificar frente a la selección de Serbia su chapa de candidatos en el Mundial de Qatar. Gentileza.

El probable equipo de Brasil para el estreno frente a los serbios sería con Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro; Lucas Paquetá y Casemiro; Neymar; Raphinha, Vinicius Junior o Fred y Richarlison.