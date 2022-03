«Cafundo», el apodo que le pusieron los jugadores de Racing al roquense Mura

Facundo Mura debutó como jugador profesional en un clásico de La Plata el 10 de marzo de 2019, con un triunfo de Estudiantes sobre Gimnasia por 1-0. Tres años y tres días después de aquel momento, ‘‘Cafundo’’ -como lo apodan sus compañeros en referencia al histórico jugador brasileño- fue determinante en la victoria de Racing sobre Independiente en el derby de Avellaneda, que terminó con la victoria de la Academia por 2-1.

Tras un excelente inicio de carrera en el Pincha, el roquense triunfó en Colón de Santa Fe, donde fue campeón el año pasado, y hoy es una parte fundamental del Racing de Fernando Gago que lidera la Zona A de la Copa de la Liga 2022.

Ya afianzado como un jugador de Primera División, Mura dialogó con Río Negro sobre lo que significó la victoria en el Libertadores de América-E. Bochini y analizó su presente en la Academia.

P- ¿Cómo viviste un nuevo triunfo clásico en tu carrera?

R- Sin dudas que fue un partido distinto. Fue el primero en el club y obviamente que estoy contento por el resultado que conseguimos. Primero porque ganar un clásico siempre es lindo y además quedamos punteros en la tabla. Ahora llegamos a la mitad de torneo con la ilusión de poder clasificar para la segunda fase.

P- ¿Qué tiene de diferente el clásico de Avellaneda a los otros que jugaste?

R- Al ser un club grande tiene más repercusión. Es algo distinto pero la gente es igual de apasionada en toda la Argentina. Tanto en La Plata como en Santa Fe lo viven de esa manera y es uno de los partidos del año. Haberlo ganado se disfruta el doble. Esa es la similitud. La diferencia es que éste tiene más repercusión e importancia a nivel nacional. Para mi en lo individual fue un partido distinto y me hizo crecer.

P- ¿Qué hacías en el área rival en minuto 40’ del segundo tiempo?

R- La verdad que no lo sé (risas). Ni lo pensé, porque si lo hacía creo que me quedaba en mi puesto. Veníamos de un segundo tiempo bastante sufrido, se nos había hecho difícil. Por suerte supimos aguantarlo y aprovechar una de las oportunidades que tuvimos. Fue un segundo que no pensé y terminé yendo al área de inconsciente y por suerte salió bien y estuve para asistir a Enzo (Copetti) que estaba esperando esa oportunidad.

P- Están punteros, ¿cómo es Gago como entrenador?

R- Siempre nos dio la confianza necesaria para volcar en la cancha lo que nos pide. Tuvimos una pretemporada muy buena, nos preparamos mucho desde los físico. Si bien no tuvimos los mejores resultados en los amistosos, trabajamos en pos de esa idea y con la mentalidad que en los partidos importantes nos iba a salir. Por suerte desde que arrancó el torneo hemos estado firmes.

P- ¿Cómo vive el jugador éste formato de Copa?

R- Al ser un torneo corto no te da muchas posibilidad. Es el partido del fin de semana y hay que sumar para que no se alejen los de arriba. Si bien en un principio nos costó sumar de a tres, somos el único equipo al que no le tocó perder y eso es un buen indicio. En estos torneo es importante sumar siempre y saber que son 14 partidos. Si terminas entre los primeros 4 ya quedás a tres partidos de un campeonato y ahí ya son todas finales.

P- ¿En qué momento personal te encuentra tu paso por Racing?

R- Estoy muy contento, me tiene muy motivado. Por suerte las cosas están saliendo bien en el club y eso ayuda. Pero más allá de mi carrera tengo una familia que me contiene y mi novia que me acompaña, tengo un equipo más allá de mi profesión que siempre está al pie del cañón y son mi sostén para levantarme todos los días para ir a trabajar. Me siento bien dentro de la cancha y es producto del laburo de todos los días. También es producto del esfuerzo y el trabajo, es algo para lo que me preparé desde las inferiores de Estudiantes.

P- ¿Llegar a un “grande” era un desafío en tu carrera?

R- Si, sin dudas. Cuando surgió la oportunidad me entusiasmo mucho. Jugar acá tiene otra repercusión e importancia, para bien y mal. Me parece que si uno trabaja, se dedica a hacer su trabajo y se brinda al máximo, el resultado siempre va a ser bueno.