Chelsea confirmó a su nuevo entrenador luego de la salida de Enzo Maresca

Chelsea se movió rápido y, tres días después del anuncio de la salida de Enzo Maresca, confirmó a su nuevo entrenador. Se trata del inglés Liam Rosenior.

El DT de 41 años viene de dirigir al Racing de Estraburgo de la Ligue 1 de Francia. Antes dirigió a Derby County y Hull City en Inglaterra.

En la actual temporada, dejó a su equipo en el 7° puesto y el año pasado lo clasificó a una copa europea después de 19 años al entrar a la Conference League.

En el equipo francés dirigía a Valentín Barco y Joaquín Panichelli. En Chelsea, será el técnico de Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte.

Rosenior firmó contrato hasta 2032. El equipo inglés está 5° en la Premier League y 13° en la Champions. De los últimos 10 encuentros solo ganó 3.

El Chelsea Football Club se enorgullece en anunciar que Liam Rosenior es el nuevo entrenador del equipo masculino.



¡Bienvenido a Chelsea, Liam! 🔵 pic.twitter.com/HqXuaLm3Ia — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) January 6, 2026

«Que me hayan elegido para ese rol significa muchísimo para mí, y tengo que dar las gracias a todas las personas implicadas por esta oportunidad y por la confianza que me dan. Daré todo por aportar a este club el éxito que merece», expresó el DT.

«reaccionó en un comunicado publicado por su nuevo club. «Creo profundamente en el trabajo de equipo, con unidad, solidaridad, en el hecho de trabajar los unos por los otros, y esos valores estarán en el corazón de todo lo que hagamos. Serán el fundamento de nuestro éxito», concluyó.

La contratación de Rosenior deja de ser llamativa al conocer el dato de que Racing de Estrasbugo pertenece a los mismos dueños que Chelsea.