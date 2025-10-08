Chiqui Tapia defendió el torneo de 30 equipos: «Son más jugadores y tecnicos en primera»

La primera división del fútbol argentino con 30 equipos generó múltiples críticas en los últimos años porque supone una menor competitividad y jerarquía de la categoría elite.

En AFA impulsaron el actual formato y lo defienden cada vez que pueden. Así lo hizo el presidente de la entidad, Claudio Tapia, en una charla en Miami.

«Somos formadores. De los 11 titulares de la Selección, 8 son capitanes en sus equipos. En la última Eliminatoria 7 de los 10 técnicos fueron argentinos», comenzó su respuesta Chiqui.

«Por eso tenemos un torneo de 30 equipos. Significan 10 equipos más en la liga, un mínimo de 300 jugadores más en primera y 10 cuerpos técnicos más«, justificó el dirigente.

Claudio Tapia habla sobre la formación de jugadores y el beneficio de los 30 equipos pic.twitter.com/VtFjDa8AKS — DiegoCora (@diegocoraok) October 8, 2025

A pesar de las críticas, Tapia destacó que buscan «los formatos más atractivos y competitivos» en el fútbol argentino y que esto ayuda en la formación de los jugadores.

Más allá de que el torneo de 30 no tiene buen consenso entre los futboleros, la gran mayoría de los dirigentes del fútbol argentino respaldaron cada modificación con sus votos en las asambleas de AFA.

Por la defensa de la gestión de Tapia y ese rol de los clubes, parece difícil que se baje la cantidad de equipos en primera en el futuro cercano.