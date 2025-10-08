Otro cambio más: se postergó el amistoso y Argentina vs Puerto Rico se jugará el martes con horario a confirmar

Luego de que esta mañana se conociera que se había modificado la sede del partido, hace instantes se anunció el cambio de fecha del encuentro. Los detalles.

Otro cambio más: se postergó el amistoso y Argentina vs Puerto Rico se jugará el martes

La Selección Argentina jugará dos amistosos en la fecha FIFA de octubre. En primera instancia, enfrentará este viernes a Venezuela, a partir de las 21, en el Hard Rock Stadium. Luego, se medirá frente a Puerto Rico. Este encuentro estaba programado a disputarse el lunes en Chicago, pero a causa de las protestas sociales que ocurren hace más de un mes en la «Ciudad de los vientos», se decidió modificar la sede y el día.

En horas de la mañana, se conoció que el segundo amistoso también se disputará en Miami, pero en este caso en el estadio Chase Center, hogar del Inter Miami. Tras esta decisión, la albiceleste no viajará y permanecerá en el estado de Florida por 9 días.

Luego, otro anuncio sorprendió. Debido a cuestiones organizativas, como por ejemplo extender el plazo para la venta de entradas, se oficializó que el amistoso frente a Puerto Rico se jugará el martes 14 de octubre. Esta modificación es válida, ya que no modifica el calendario de la FIFA. En las próximas horas se confirmará el horario del encuentro, que se cree que será a las 20 o 21 de la Argentina.

Lionel Scaloni habló sobre las incógnitas para la lista del Mundial

Este martes, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa y habló de diferentes aspectos: la presencia de Messi en el partido contra Venezuela, la importancia de los amistosos y los lugares que quedan libres en la lista para el Mundial.

Al ser consultado por la presencia de Messi en el primer amistoso, fue cauto: «Vamos a hablar con él y con todos. La idea no es arriesgar a ninguno. Si están en condiciones, seguramente sí». La cautela del técnico se debe a que el capitán albiceleste jugó 7 partidos en los últimos 21 días, donde completó todos los encuentros.

Además, el DT comentó cuál es la idea del cuerpo técnico para estos amistosos: «Vamos a intentar ver gente que hemos traído para ver como están. Se pueden subir al barco, como siempre decimos y la idea es esa, aprovechar estos partidos para verlos«. Vale aclarar que esta convocatoria tuvo varios nombres sorpresa, como Facundo Cambeses, Lautaro Rivero y Aníbal Moreno.

Para finalizar, Scaloni reflexionó sobre la posible lista para el Mundial: «Mas allá de que tenemos la base, nunca se sabe lo que puede pasar. Tenemos la experiencia del anterior Mundial, que se nos cayeron jugadores a último momento. Los casilleros son pocos». aseguró. Y también hizo un pedido con respecto a la cantidad de jugadores convocados: «Las listas pueden ser de 23, ojalá sea de 26 (futbolistas) como parece que va a ser«, cerró.