Cipolletti confirmó otro regreso para el Federal A 2026: el zapalino Fernando Pettineroli

Fernando Pettineroli ya estuvo en Cipolletti entre 2020 y 2023. (Foto: Archivo Juan Thomes)

Cipolletti anunció hoy a su sexto refuerzo para el Federal A 2026 y se trata de otra cara conocida: Fernando Pettineroli. El zapalino llega desde Deportivo Rincón para tener su segunda etapa en el club.

El futbolista de 30 años, que puede jugar como volante o delantero, jugó en el Albinegro entre el 2020 y el 2023. Llegó a disputar más de 70 partidos y se destacó, especialmente, el último año.

Con su velocidad por las bandas, el Rayo se caracteriza por un buen desborde y también por el olfato goleador para pisar el área.

Pettineroli, que se formó en Don Bosco y también jugó en Villa Mitre, viene de una temporada en el Federal A en Rincón. Jugó 26 partidos y metió 3 goles.

Las altas y bajas de Cipolletti

Los cinco refuerzos que ya tenía el Albinegro son el defensor Víctor Manchafico, los volantes Marcos Pérez y Maximiliano López y los delantero Sebastián Jeldres y Nicolás Peralta.

Los que se fueron son: Agustín Stancato (Olimpo), Cristian Ibarra (Olimpo), Matías Páez (Villa Mitre), Jeremías Langa (Gimnasia), Gustavo Mbombaj (Boca Unidos) y Ricardo Dichiara (Deportivo Rincón).