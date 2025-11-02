Cipolletti pasó a la final del Torneo Juvenil Federal en la categoría Sub 15
Los chicos del Sub 15 de Cipolletti pasaron a la final del torneo nacional al vencer a Rivadavia de Lincoln por penales en La Visera de Cemento.
Cipolletti vivió una gran jornada de fútbol en La Visera de Cemento donde la categoría Sub 15 del club logró pasar a la final del Torneo Juvenil Federal.
El equipo juvenil del Albinegro empató 0 a 0 con Rivadavia de Lincoln en una de las semifinales y logró avanzar al imponerse por 3 a 1 en los penales.
En la final, que se disputaría en el predio de AFA en Ezeiza, los rionegrinos se enfrentarán con Atlético Rafaela que eliminó a Gimnasia y Tiro de Salta.
Rafaela también pasó a la final en el Sub 17 donde se medirá con la CAI de Comodoro Rivadavia. En la Sub 13, definirán el título Unión de Santa Fe y Kimberley de Mar del Plata.
El Sub 15 de Cipo formó con: Tomás Ramírez; Martín Sandoval, Bruno Núñez, Thiago Andrade, Mateo León; Thiago Hernández, Benjamín Fernández, Manuel Lafon, Facundo Jaque; Juan Villalobo y Miguel Tribolo.
Comentarios