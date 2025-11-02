SUSCRIBITE
Futbol Deportes

Cipolletti pasó a la final del Torneo Juvenil Federal en la categoría Sub 15

Los chicos del Sub 15 de Cipolletti pasaron a la final del torneo nacional al vencer a Rivadavia de Lincoln por penales en La Visera de Cemento.

Redacción

Por Redacción

La Sub 15 de Cipolletti y un gran triunfo en La Visera de Cemento. (Foto: Prensa Club Cipolletti)

La Sub 15 de Cipolletti y un gran triunfo en La Visera de Cemento. (Foto: Prensa Club Cipolletti)

Cipolletti vivió una gran jornada de fútbol en La Visera de Cemento donde la categoría Sub 15 del club logró pasar a la final del Torneo Juvenil Federal.

El equipo juvenil del Albinegro empató 0 a 0 con Rivadavia de Lincoln en una de las semifinales y logró avanzar al imponerse por 3 a 1 en los penales.

En la final, que se disputaría en el predio de AFA en Ezeiza, los rionegrinos se enfrentarán con Atlético Rafaela que eliminó a Gimnasia y Tiro de Salta.

Rafaela también pasó a la final en el Sub 17 donde se medirá con la CAI de Comodoro Rivadavia. En la Sub 13, definirán el título Unión de Santa Fe y Kimberley de Mar del Plata.

El Sub 15 de Cipo formó con: Tomás Ramírez; Martín Sandoval, Bruno Núñez, Thiago Andrade, Mateo León; Thiago Hernández, Benjamín Fernández, Manuel Lafon, Facundo Jaque; Juan Villalobo y Miguel Tribolo.


Temas

Cipolletti

Club Cipolletti

La Visera de Cemento

Cipolletti vivió una gran jornada de fútbol en La Visera de Cemento donde la categoría Sub 15 del club logró pasar a la final del Torneo Juvenil Federal.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios