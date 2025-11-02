Cipolletti pasó a la final del Torneo Juvenil Federal en la categoría Sub 15

La Sub 15 de Cipolletti y un gran triunfo en La Visera de Cemento. (Foto: Prensa Club Cipolletti)

Cipolletti vivió una gran jornada de fútbol en La Visera de Cemento donde la categoría Sub 15 del club logró pasar a la final del Torneo Juvenil Federal.

El equipo juvenil del Albinegro empató 0 a 0 con Rivadavia de Lincoln en una de las semifinales y logró avanzar al imponerse por 3 a 1 en los penales.

En la final, que se disputaría en el predio de AFA en Ezeiza, los rionegrinos se enfrentarán con Atlético Rafaela que eliminó a Gimnasia y Tiro de Salta.

Rafaela también pasó a la final en el Sub 17 donde se medirá con la CAI de Comodoro Rivadavia. En la Sub 13, definirán el título Unión de Santa Fe y Kimberley de Mar del Plata.

El Sub 15 de Cipo formó con: Tomás Ramírez; Martín Sandoval, Bruno Núñez, Thiago Andrade, Mateo León; Thiago Hernández, Benjamín Fernández, Manuel Lafon, Facundo Jaque; Juan Villalobo y Miguel Tribolo.