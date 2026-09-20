Fuerte choque sobre Ruta 22 con un camión bitren involucrado: un hombre quedó en grave estado

Un fuerte choque se registró sobre la Ruta 22 en Valle Medio este domingo 20 de septiembre. Entre los protagonistas registraron un camión bitren. Un conductor quedó en grave estado y fue hospitalizado.

Según reportaron radios locales, el hecho sucedió alrededor de las 9, a la altura del kilómetro 1.084, entre Chelforó y Chichinales.

Allí, por circunstancias que se encuentran bajo investigación, impactaron de forma semi frontal un camión Volkswagen (que venía desde el Alto Valle) y una Toyota Hilux que viajaba en sentido contrario.

Un hombre fue hospitalizado

Producto del siniestro, el conductor de la camioneta quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser rescatado por bomberos. Producto de la magnitud del choque, quedó en grave estado y debió ser trasladado a un hospital de alta complejidad. Por parte del camionero, no registró lesiones.

En el sector intervino personal de Salud y de Tránsito de Choele Choel, que dispusieron de un operativo para controlar la circulación de vehículos, como así también acudió la Policía Científica para llevar a cabo las pericias correspondiente.