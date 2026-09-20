Desactivaron una fiesta clandestina en Lago Pellegrini: las luces y la música alertaron a la Policía

Operativo en Lago Pellegrini: detectaron una fiesta clandestina y la desactivaron sin detenidos ni incidentes.

Una fiesta no autorizada fue desactivada durante la madrugada en Lago Pellegrini, en el marco de un operativo especial desplegado por los festejos del Día del Estudiante y la llegada de la primavera. La intervención comenzó cerca de las 5:50, cuando efectivos que recorrían la zona observaron luces y escucharon música a alto volumen.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de las calles Flamencos y Las Totoras. Allí, el personal del Destacamento 115 constató que se desarrollaba un evento sin autorización y tomó contacto con quien estaba a cargo de la organización, un joven de 19 años que fue identificado.

La detección de la fiesta se produjo como parte del operativo de seguridad “Alto Impacto».

La fiesta fue desactivada sin incidentes

Según el informe policial, la intervención permitió finalizar con la reunión sin que se registraran incidentes de relevancia. No hubo detenidos ni se realizaron secuestros judiciales o contravencionales relacionados directamente con el evento.

La detección se produjo durante el operativo de seguridad denominado “Alto Impacto”, que se desplegó en la jurisdicción del Destacamento 115 desde las 16 del día anterior y se extendió hasta las 7 de este domingo.

El dispositivo incluyó patrullajes y controles preventivos destinados a reforzar la presencia policial durante una jornada con reuniones y celebraciones de jóvenes.

También hubo controles de alcoholemia

Además del procedimiento en Lago Pellegrini, durante los controles vehiculares fueron secuestrados dos automóviles debido a resultados positivos en los test de alcoholemia. Se trató de un Renault Sandero y un Renault Clio.

También fue retenido un Volkswagen Gol por falta de documentación.

Del operativo participaron efectivos de la Unidad Regional V, las unidades 7ª, 43ª, 44ª, 46ª y 61ª, el Destacamento 115°, la Brigada Rural de Cinco Saltos y la Brigada Motorizada de Apoyo de esa localidad. También intervino personal de Tránsito Municipal.

Un despliegue reforzado por los festejos

El objetivo del dispositivo fue reforzar la prevención durante una jornada que concentra reuniones y actividades vinculadas con los festejos estudiantiles.

La presencia policial permitió detectar la reunión no autorizada durante la madrugada y desactivarla antes de que se extendiera. La intervención formó parte de un despliegue que combinó patrullajes, controles vehiculares y coordinación entre distintas unidades y organismos.