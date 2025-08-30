Cipolletti recibe a Bolívar en un partido clave por la Zona Campeonato del Federal A

En un partido clave para sus aspiraciones, Cipolletti recibe a Ciudad Bolívar en La Visera de Cemento por la séptima fecha de la Zona Campeonato del Federal A.

Será este domingo desde las 15:30 con el arbitraje del bahiense Juan Ignacio Nebbietti. El Albinegro sumó una sola victoria en cinco partidos de esta fase y necesita ganar para seguir con chances de clasificar entre los cuatro primeros.

El equipo del Chango Cravero derrotó a Kimberley como local, perdió de visitante con Argentino de Monte Maíz y Deportivo Rincón y empató los últimos dos ante Villa Mitre en La Visera y con Costa Brava en General Pico. Estos resultados lo dejaron a 3 puntos de Rincón que está cuarto en zona de clasificación y tiene fecha libre.

Después del cruce de este domingo, Cipo cerrará esta fase contra Atenas en Río Cuarto y Olimpo en La Visera. Con poco margen, solo le sirve sumar de a tres.

Enfrente estará el puntero Bolívar que está invicto con tres triunfos y dos empates. Los arbitrajes han estado bajo la lupa luego de varios encuentros donde lo favorecieron. En contrapartida, el Albinegro fue perjudicado claramente en el 0 a 0 ante Villa Mitre.

Los otros dos partidos del día por la Zona Campeonato también se juegan a las 15:30 y son: Olimpo – Atenas de Río Cuarto en Bahía Blanca y Argentino de Monte Maíz – Costa Brava en la provincia de Córdoba.

Yair Marín: «Vamos a dejar la vida para dejar los tres puntos acá»

En la previa al enfrentamiento de este domingo ante Bolívar, Yair Marín palpitó el duelo crucial en “Subite al Podio” de Río Negro Radio.

“Lo tomamos como una final, somos conscientes de que tenemos que ganar sí o sí para seguir con chances de clasificar. Nos vamos a jugar la vida para dejar los tres puntos acá en casa”, aseguró el referente que viene de hacer el gol del empate en el 1-1 con Costa Brava.

“Hubo una mejoría no solo futbolística sino también física. La primera fecha libre capaz que no nos hizo bien y arrancar perdiendo en Monte Maíz nos golpeó. De a poco nos pudimos levantar e ir recuperando el nivel de la primera fase, sobre todo estos últimos dos partidos”, destacó.

El defensor, que fue capitán durante gran parte del campeonato, evitó hacer una evaluación sobre los arbitrajes. “No opino de su trabajo al igual que ellos no opinan del nuestro, soy muy respetuoso, me dedico a hacer lo mío, lo externo no está a mi alcance. No nos podemos hacer cargo de algo que no podemos controlar ni manejar”, comentó.

