Cipolletti se mide con Sarmiento de La Banda en La Visera. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti recibe desde las 17 a Sarmiento de La Banda en La Visera de Cemento por la semifinal de vuelta de la reválida del Federal A en busca de una nueva final por el ascenso.

El Albinegro empató 0 a 0 en la ida en Santiago del Estero y, cómo tiene ventaja deportiva, le alcanzará con otra igualdad para pasar de ronda.

Para este encuentro, el entrenador Fabián Enríquez modificó el esquema con cinco defensores y juega con cuatro abajo. Salió Yago Piro y entró Gonzalo Lucero en el mediocampo.

De esta manera, Cipo forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Victor Manchafico, Nehuén García; Marcos Pérez, Brandon Obregón, Gonzalo Lucero, Andrés Almirón; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.