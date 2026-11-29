El chef hispano-alemán Juan de la Cruz Amador Pérez murió a los 57 años en Viena, Austria, como consecuencia de una insuficiencia cardíaca ocurrida en su taller de pintura el sábado 28 de noviembre 2026. El cocinero fue el primero en conquistar la máxima calificación de tres estrellas de la Guía Michelin en territorio austríaco, tras haber alcanzado ese mismo reconocimiento previamente en Alemania.

De acuerdo con el comunicado difundido este domingo en redes sociales por el equipo del restaurante Amador en Viena, los reportes de la televisión pública austríaca ORF y los registros de las guías gastronómicas Michelin y Gault&Millau, el deceso se produjo de manera repentina y generó repercusiones en el circuito culinario europeo.

El comunicado del restaurante Amador y la causa de su muerte en Viena

La confirmación oficial del fallecimiento se conoció a través de las cuentas institucionales del establecimiento, que llevaba su apellido en la capital austríaca. «Con profunda tristeza nos despedimos de Juan Amador, quien falleció inesperadamente ayer sábado 28 de noviembre de 2026«, informó el personal del restaurante Amador en su mensaje público.

Según reportó la cadena pública austríaca ORF junto a medios locales, el cocinero sufrió una insuficiencia cardíaca mientras se encontraba en su taller de pintura en Viena.

Cómo Juan Amador alcanzó tres estrellas Michelin en Alemania y en Austria

Nacido en diciembre de 1968 en Waiblingen, Alemania, en el seno de una familia de padres andaluces, Juan Amador desarrolló una carrera marcada por la obtención reiterada de distinciones en dos países europeos.

Obtuvo su primera estrella Michelin en 1993, a los 25 años, en el restaurante Petersilie de Lüdenscheid; en 2002 sumó dos estrellas en Aschaffenburg (Baviera) y en 2004 inauguró su primer restaurante propio, Amador, en Langen (cerca de Fráncfort), donde logró la primera estrella ese año, la segunda en 2005 y la tercera en 2007.

En 2016 trasladó su restaurante a Viena, obtuvo dos estrellas Michelin en su primer año de apertura y alcanzó la tercera en 2019, convirtiéndose en el primer chef en la historia de Austria en recibir la máxima distinción de la guía.

La guía Gault&Millau lo denominó el «gran maestro de los sutiles matices» por combinar la técnica francesa con raíces gastronómicas gallegas, vascas y catalanas bajo el concepto de «mar y montaña», plasmado en platos como la salsa beurre blanc helada con caviar, ostra y leche de avellana, o la paloma con curry morado y mango.