Cipolletti sumó una nueva baja de cara a la próxima temporada del Federal A

El defensor anunció en sus redes sociales que no continuará en el Albinegro.

El futuro de Cipolletti en el próximo Federal A es una gran incógnita. Todavía sin entrenador y tampoco con el anuncio de refuerzos, el Albinegro sumó una nueva baja importante de cara a la temporada que se avecina. En esta ocasión el que anunció que no continuará es el lateral Boris Magnago.

El defensor, que tuvo un excelente rendimiento en el último torneo y fue uno de los más regulares de las últimas dos campañas, anunció en sus redes sociales que rescindió su contrato con el club.

«¡Gracias Cipo de mi vida! Hoy me toca despedirme y no tengo más que palabras de agradecimiento a este club por haberme dado tanto. Me llevo en la memoria cada momento y a cada una de las personas que pusieron de su parte para formarme y ayudarme a crecer», escribió Magnago en su cuenta de Instagram.

Sus buenas actuaciones por la banda derecha llamaron la atención de Deportivo Madryn, equipo que milita en la Primera Nacional, y será el próximo destino de Boris. En el elenco chubutense compartirá plantel con Lucas Mellado y Valentín Perales.

«No quiero dejar pasar el agradecer también a mis compañeros, utileros, profesores, técnicos y a toda la gente que me apoyó y me bancó siempre. Gracias Club Cipolletti por todos estos años.

Esto no es un adiós, es una hasta luego», finalizó el emotivo posteo de Magnago dará el salto una categoría mayor donde podrá mostrar su buen nivel y criterio para pasar al ataque.

La semana pasada el que dejó Cipolletti fue el arquero Luciano Molini, que se incorporó a Villa Mitre, mientras que en los primeros días de diciembre se desvinculó Brian Meza, cuyo futuro estará en Douglas Haig de Pergamino.